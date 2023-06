Neue Berliner Brücke: Das hat Wolfsburgs Rat beschlossen

Wolfsburg Eines der wichtigsten Bauwerke in Wolfsburg muss ersetzt werden. Der Rat traf jetzt eine Grundsatzentscheidung zur Berliner Brücke.

Die Berliner Brücke wird durch eine Brücke ersetzt, nicht durch einen Tunnel. Das hat der Rat der Stadt Wolfsburg am Mittwoch beschlossen.

Grundsatzbeschluss zur Berliner Brücke: Der Rat der Stadt Wolfsburg hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung nur noch eine neue Brücke planen soll. Die Überlegungen für einen Tunnel kann sie fallen lassen.

Dass Wolfsburgs wichtigste Brücke nicht mehr lange hält, ist seit Jahren bekannt. Die Stadt Wolfsburg attestiert dem Bauwerk, über das täglich rund 66.000 Fahrzeuge rollen, seit geraumer Zeit eine Restlebensdauer von zehn Jahren. Ersatz muss her, damit der Verkehr auch künftig von der einen Seite des Mittellandkanals auf die andere gelangt. Doch ob dieser Ersatz unterirdisch oder oberirdisch gebaut werden soll, war bislang offen.

Ersatz für Berliner Brücke in Wolfsburg: Rat legt Tunnel ad acta

Nach Beratungen in Workshops, Ortsräten und Fachausschüssen gab es im Rat gar keine Diskussionen mehr. Er will eine Brücke. Ein schlagendes Argument sind die Kosten: Ein Tunnel würde laut Voruntersuchungen viermal so viel wie eine Brücke kosten.

Sie zu errichten, wird voraussichtlich etwa zwei Jahre dauern. Die Idee ist, in einem ersten Schritt auf der Autostadt-Seite einen neuen Überbau neben die Berliner Brücke zu stellen. Darauf könnten sich die Autos während des anschließenden Brücken-Abrisses auf vier Fahrspuren stadteinwärts und stadtauswärts bewegen. Danach würde dort, wo sich die Berliner Brücke befand, ein zweiter Überbau errichtet. Zum Schluss schiebt man den zuerst errichteten Neubau daneben.

Stadt Wolfsburg soll jetzt neue Brücke planen

Der Politik ist es wichtig, dass der Verkehr auch während der Bauzeit rollt. Ein Verkehrschaos wünscht sich niemand.

Die Stadtverwaltung will im nächsten Schritt planen, wie Radfahrer und Fußgänger künftig den Kanal und die Gleise überqueren. Statt einer Brücke für alle könnte sie sich auch eine separate Brücke für den Rad- und Fußverkehr vorstellen.