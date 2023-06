Oberlandesgericht Celle Terror-Zwilling aus Salzgitter soll für fünfeinhalb Jahre in Haft

Die Bundesanwaltschaft legt Mahmoud Abu S. (27, vorn links) aus Salzgitter und Aleem N. (61, rechts) zur Last, zur Terror-Miliz IS zu gehören. Seit März muss sich das Dschihadisten-Duo vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten.

Salzgitter Ein 27-jähriger Flüchtling agierte als Propaganda-Designer für die Terrormiliz IS, sagt die Bundesanwaltschaft am Ende eines Prozesses in Celle.