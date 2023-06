Dachgeschossbrand in Braunschweig - Zeugen melden Hilfeschreie

Braunschweig In der Braunschweiger Adolfstraße stand ein Dachgeschoss in Flammen. Selbst die Flughafenfeuerwehr kam zur Hilfe.

In der Adolfstraße in Braunschweig ist am späten Dienstagnachmittag ein Feuer in einem Dachgeschoss ausgebrochen.

Ein schwerer Brand in einer Dachgeschoss-Wohnung hat sich am Dienstagabend zu einer großen Herausforderung für die Feuerwehr entwickelt. Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Braunschweiger Adolfstraße alarmiert - nach konkreten Zeugen-Aussagen mussten die Einsatzkräfte von gefährdeten Menschenleben ausgehen.

Der Löschzug der Südwache und die Ortswehr Innenstadt übernahmen den ersten Einsatz. In der eng bebauten Adolfstraße schlugen die Flammen auf der Rückseite aus Fenster und Dach. Ein Löschtrupp drang in das Dachgeschoss vor. Ihm entgegen kam ein Bewohner, der sich noch selbst in Sicherheit gebracht hat. Vorsorglich erfolgte noch an der Einsatzstelle eine notärztliche Begutachtung. Der Mann wies keine Beschwerden auf.

Durch die massive Verqualmung konnten die Trupps. Im Gebäude-Inneren nichts sehen. Vorsichtig tastend wurden die zwei Dachwohnungen abgesucht. Andere Bewohner des Hauses konnten vorab nicht genau sagen, ob die Bewohner der betroffenen Wohnung anwesend sein könnten oder nicht.

Durch den Hinweis eines Bewohners gelang es den Trupps, eine Bodenluke zum Dach zu öffnen. Die Flammen hatten sich aus der Brandwohnung bereits in das Spitzdach vorgefressen und breitete sich im Dachbereich schnell aus.

Die Flammen griffen auf die Dachgeschoss- sowie die Nachbarwohnung über. Da ein Drehleitereinsatz von der Gartenseite nicht möglich war, konnte nur mit viel Personal unter Atemschutz der direkte Brandeinsatz erfolgen. Insgesamt wurden 34 Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Verstärkt wurden die Ersteinsatzkräfte durch den Fachzug Personalreserve-Süd der Freiwilligen Feuerwehren.

Brand in Adolfstraße: Höhenrettungstruppe wird nachgefordert

Immer wieder entflammte sich der absturzgefährdete Dachbereich am rückwärtigen Gebäude. Aus Sicherheitsgründen war es zunächst nicht möglich, die einzelnen Brandnester zu erreichen. Nachgefordert wurde die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr. An speziellen Sicherungsleinen kletterten diese Spezialisten auf das Spitzdach. Nach Entnahme der Dachziegel wurden die Brandnester freigelegt und konnten abgelöscht werden.

Aufgrund der langen Einsatzdauer und der erheblichen Belastungen wurde der Fachzug Versorgung, für die Bereitstellung von Getränken und Schnellverpflegung nachgefordert. Auch wurde von der Berufsfeuerwehr ein Angebot der Flughafenfeuerwehr angenommen. Für den mehrstündigen Einsatz stellte diese Werkfeuerwehr eine mobile Toilette den Einsatzkräften zur Verfügung.

Inwieweit die übrigen Bewohner in den Nachstunden in ihre Wohnungen zurückkehren können wird noch beurteilt. Der Ursachenforschung dieses Brandes kann die Kriminalpolizei erst nach der Freigabe durch die Feuerwehr beginnen.

Der Gebäudeschaden dürfte beträchtlich sein. Durch den raschen und zielgerichteten Einsatz konnte das Feuer auf einen Teil der Dachkonstruktion und ein Zimmer in der Dachgeschosswohnung begrenzt werden. Dennoch muss die vom Brand betroffene Wohnung als derzeit nicht mehr bewohnbar gelten.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.