„Heute-Show“-Comedian macht sich über Wolfsburg lustig

„Habt ihr schon mal gesehen, dass Jemand in Wolfsburg ein- oder ausgestiegen ist? Oder kennt ihr Jemanden, der schon mal Jemanden gesehen hat, der in Wolfsburg ein- oder ausgestiegen ist?“, fragt der Comedian Lutz van der Horst seine Fans auf Twitter. Und prompt bekommt er passende Antworten, die die VW-Stadt zum Teil noch mehr ins Lächerliche ziehen. Viel Liebe für die Stadt Wolfsburg? Fehlanzeige.

Er ist Comedy-Autor, Komiker, Fernsehmoderator und Musiker und stellt auf Twitter eine provokante Frage. Innerhalb von fünf Tagen wird der Tweet von Lutz van der Horst über 95.000 Mal angesehen - und über 200-mal kommentiert. So schreibt ein Twitter-Nutzer: „Haben ein ziemlich cooles Outlet Center“. Ein anderer schreibt: „Nein, kann man auch überspringen“. Ein anderer scheint genau wissen zu wollen, welche Menschen in Wolfsburg ein- oder aussteigen: „Yep, 100% VW-Mitarbeiter, deren Angehörige und natürlich Heerscharen von Lobbyisten“. Andere, die den Tweet ebenso kommentiert haben, berichten von ihren Bahnfahrten, um ihren Neuwagen bei VW abzuholen. Auch Fußballer wie beispielsweise Arne Friedrich sollen schon des Öfteren beim Ein- und Aussteigen beobachten worden sein.

Aber es gibt auch Twitter-Nutzer, die anscheinend zuvor noch nie etwas von der VW-Stadt, die vor 85 Jahren gegründet wurde und am ersten Juli-Wochenende den großen Stadtgeburtstag feiert, gehört haben. Oder sie tun so, als würden sie Wolfsburg nicht kennen: „Wolfsburg? Ich dachte immer, das gibt es nicht?“, „Was ist Wolfsburg?“ oder „Wo oder was ist bitte Wolfsburg?!“. Eine Frage, die an einen bekannten Witz - der Bielefeld-Verschwörung - anschließt, denn andere Twitter-Fans schreiben Kommentare wie „Wolfsburg das neue Bielefeld?“ oder „Ist Wolfsburg das neue Bielefeld? Verschwindet es mit dem Bedeutungsverlust des Autos auf magische Weise?“ Einig sind sich die Kommentatoren allerdings nicht: „Wenn schon, dann das neue Hamm“.

Twitter-Nutzer über Wolfsburg: ICE rauscht durch Wolfsburg durch

Ein anderer Twitter-Nutzer schreibt: „Die Züge halten da nicht einmal“. Er scheint sich auszukennen. Denn schon des Öfteren hat ein ICE den Halt in Wolfsburg verschlafen. „Wie denn? Der ICErauscht doch durch den Bahnhof durch ohne zu Halten“, kennt ein weitere Twitter-Nutzer das Phänomen. „Also ich habe mal mit dem ICE (!) außerplanmäßig in Wolfsburg (!!) gehalten (!!!). Es scheint also technisch gesehen schon einmal zu gehen. Ich bin dann auch raus auf den Bahnsteig und zur Weiterfahrt wieder in den Zug. Im Bahnjargon zählt das bestimmt nicht als Ein-/Ausstieg“, amüsiert sich eine weitere Person.

Comedian macht sich über Wolfsburg lustig: Stadt Wolfsburg mischt sich in Twitter ein

Aber auch einige Wolfsburg-Fans tummeln sich unter dem Post. Allen voran die Stadt Wolfsburg selbst: „Vielleicht noch mal genauer hinschauen über 76.000 tägliche Pendler sind eigentlich schwer zu übersehen. Falls du mitzählen möchtest, sag Bescheid. Wir bringen dann n Getränk und n Schokoriegel - könnte ja länger dauern, die Beobachtungszeit.“ Komplimente bekommt die Stadt von einer anderen Twitter-Nutzerin: „Haha, haben jetzt alle ihren Witz gemacht, wie hässlich Wolfsburg ist? Gut, dann freut euch an euren wunderschönen Altbauwohnungen in der historischen Innenstadt, in der ihr ja sicher alle lebt. Ich bin in Wob mitten im Grünen aufgewachsen, direkt am Stadtwald. Ich fands schön.“

Fakt ist: Mit diesem Tweet hat Lutz van der Horst für so einige Diskussionen gesorgt. Wer weiß, vielleicht ist Wolfsburg jetzt bei dem ein oder anderen sogar bekannter als vorher.