6000 Hektar Acker nach Unwetter in Niedersachsen beschädigt

Pattensen am Montag: Zehntausende Ähren eines Roggenfeldes bei Schulenburg an der Leine in Region Hannover wurden bei einem Unwetter zu Boden gedrückt. Die Unwetter der letzten Woche mit Sturm, Starkregen und Hagel haben für teil massive Schäden in der Landwirtschaft gesorgt. Bei der Vereinigten Hagelversicherung haben 150 Betriebe in Niedersachsen Schäden auf einer Fläche von 6000 Hektar gemeldet.