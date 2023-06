Lokführer mutmaßlich mit Gasdruckpistole in Verden beschossen

Verden Zwei Jugendliche sollen ihn durch ein geöffnetes Fenster im IC beschossen haben. Eine Gruppe vermummter Männer griff in Bremen zudem einen Mann an.

Nachdem ein Lokführer mutmaßlich mit einer Gasdruckpistole beschossen worden ist, ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall geschah in der Nacht von Sonntag auf Montag am Bahnhof in Verden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Zwei unbekannte Jugendliche sollen den 46 Jahre alten Lokführer durch ein geöffnetes Seitenfenster beschossen haben. Der Intercity (IC) war auf der Fahrt von Hamburg nach Zürich und hatte gehalten. Der Lokführer wurde den Angaben nach nicht ernsthaft verletzt, wurde aber abgelöst. Wegen einer einstündigen Gleissperrung hätten sich zwölf Züge verspätet.

Mann von Gruppe in Bremen schwer verletzt

Ein 34-Jähriger ist in Bremen von mehreren Männern schwer verletzt worden. Der Mann saß am Sonntagabend mit seiner Frau in seinem Auto, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aus mehreren Wagen seien teils vermummte Männer gestiegen, die mit Baseballschlägern und Holzlatten auf das Auto des Mannes einschlagen hätten. Zeugenaussagen zufolge soll ein Angreifer eine Axt mit sich geführt haben.

Der 34-Jährige wurde den Angaben zufolge aus dem Auto gezogen, geschlagen und mit einem Messer verletzt. Er flüchtete mit seiner Frau. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 29-Jährige wurde laut Polizei nicht verletzt. Die Männer flüchteten in ihren Autos. Eine Fahndung war zunächst erfolglos. Nähere Angaben zu den Hintergründen lagen bislang nicht vor.

Polizei sucht nach Angriff auf Berliner Schüler Zeugen in Cuxhafen

Nach dem Angriff in Cuxhaven auf einen 16 Jahre alten Berliner Schüler mit einem Motorradhelm sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Im Bereich der mutmaßlichen Tat gebe es am frühen Nachmittag einen regen Personenverkehr, teilte die Polizei am Montag mit. Möglicherweise könnten weitere Zeugen Angaben zum Ablauf des Geschehens machen.

Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung. Tatverdächtig ist ein 62-Jähriger. Für ein rassistisches Motiv gebe es keinerlei Hinweise, sagte ein Polizeisprecher am vergangenen Mittwoch. Der 16-Jährige hatte bei dem Vorfall vom 12. Juni einen Kieferbruch erlitten. Die Berliner Ferdinand-Freiligrath-Schule hat laut «Tagesspiegel» einen großen Teil muslimischer Schüler. Die Polizei ermittelt nach einer Anzeige des 62-Jährigen wegen versuchten Diebstahls auch gegen mehrere Jugendliche.

Nach Darstellung der Schule hatten sich vier Achtklässler auf der Klassenfahrt einem abgestellten Elektroroller genähert, an dessen Lenker ein Smartphone steckte. Nach Angaben der Polizei gingen der 62-jährige Besitzer und sein Sohn davon aus, dass die vier einen Diebstahl begehen wollten. Als die Jugendlichen wegrannten, seien die zwei hinterher gelaufen. Laut einer Polizeimitteilung vom Dienstag soll der Mann den 16-Jährigen mit einem Motorradhelm niedergeschlagen haben. Nach Angaben der Schule riss der 62-Jährige den Jugendlichen zu Boden und schlug ihm mit dem Helm ins Gesicht.

Eine Lehrerin beschwerte sich einen Tag später bei der Polizei über deren Verhalten den Jugendlichen gegenüber. Dem Vorwurf der «Täter-Opfer-Umkehr» widersprach der Polizeisprecher. Wegen der vorliegenden Anzeige hätten die Jugendlichen «belehrt» werden müssen. Dabei gehe es unter anderem darum, dass sie nicht verpflichtet seien, Angaben zu machen. Der Vorgang sei von den Lehrkräften «falsch interpretiert» worden.

Gefahrgutunfall bei Lüneburg

In der Gemeinde Vögelsen im Landkreis Lüneburg sind am Montag Chemikalien aus einem Laster ausgelaufen. Etwa 120 Feuerwehrkräfte und Gutachter der Unteren Wasserbehörde waren mit dem Notfall beschäftigt. Drei Zehn-Liter-Kanister mit Wasserstoffperoxid seien leck und teilweise ausgelaufen, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr. In dem Speditions-Lkw war zudem noch Salpetersäure.

Die Substanzen würden in einen speziellen Behälter gepumpt. «Es ist halt Gefahrgut, aber für die Bevölkerung besteht keine Gefahr», sagte der Sprecher. Beide Stoffe seien grundsätzlich ätzend und reagierten mit Sauerstoff. Wofür sie in diesem Fall gedacht waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Vögelsen gehört zur Samtgemeinde Bardowick.

Aus Maßregelvollzug in Moringen entflohener Straftäter noch auf der Flucht

Von dem am Wochenende aus dem Maßregelvollzug in Moringen entflohenen Straftäter fehlt nach wie vor jeder Spur. «Wir suchen noch», sagte am Montag ein Sprecher der Polizeiinspektion Northeim. Nach dem Mann wird seit Samstag gefahndet.

Die Polizei hatte am Wochenende Autofahrer aufgefordert, in der Region keine Anhalter mitzunehmen, um die Suche im Umkreis nicht zu erschweren. Genauere Angaben zu dem Mann wurden bislang nicht gemacht. Im Maßregelvollzug werden nach richterlicher Anordnung Straftäter mit Suchterkrankungen oder psychischen Krankheiten untergebracht.

Vierjährige in Verden verbrüht: Mutter wegen Mordes verurteilt

Nach dem Tod ihrer vierjährigen Tochter ist eine 25-Jährige wegen Mordes durch Unterlassen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Verden sah es am Montag als erwiesen an, dass die Angeklagte aus Habgier handelte. Sie habe ihre Tochter im August 2022 in ihrer Wohnung in Grasberg bei Bremen vorsätzlich mit so heißem Wasser abgeduscht, dass das Kind lebensgefährliche Verbrennungen erlitt. Da sie annahm, dass das Kind nicht krankenversichert sei, habe sie es nicht ärztlich behandeln lassen. Sie habe befürchtet, die Kosten übernehmen zu müssen.

Die in Deutschland geborene Kosovarin habe das Kind «völlig inadäquat» mit Salbe und Verbänden behandelt. Obwohl die dreifache Mutter erkannt habe, dass es der Vierjährigen immer schlechter ging, habe sie diese «ihrem Schicksal überlassen» und schließlich auch ihren Tod in Kauf genommen. Das Mädchen starb zwölf Tage nach den Verbrühungen. Zu dem Zeitpunkt sei ein Drittel der Haut schwarz gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Das Kind habe «unfassbar gelitten».