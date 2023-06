Deutsche Post Post-Ärger in Wolfsburg: Briefe kommen nicht an

Rechnungen werden nicht bezahlt, Mahnungen kommen nicht an und irgendwann quellen die Briefkästen in Wolfsburg über. Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sind verärgert über die Post-Situation. Teilweise warten sie wochenlang auf Briefe, an anderen Tagen werden sie von Post überflutet. Wir haben mit Betroffenen gesprochen und bei der Deutschen Post nachgefragt.

„Ich bekam von meinem Zahnarzt eine Mahnung wegen einer unbezahlten Rechnung. Die hatte ich aber überhaupt nicht erhalten“, schildert ein Wolfsburger seine Situation. Er möchte anonym bleiben, der Name ist der Redaktion bekannt. Auf Nachfrage beim Zahnarzt sei ihm mitgeteilt worden, dass die Rechnung bereits im April versendet und auch schon eine erste Mahnung verschickt worden sein soll. „Beide habe ich bis heute nicht erhalten“, teilt er unserer Redaktion Ende Juni mit. Weiter: „Mir wurde am 15. Juni telefonisch zugesagt, dass mir die Rechnung erneut zugeschickt wird.“ Auch diese sei Tage später nicht angekommen. Letztendlich habe er die Rechnung persönlich von der Praxis abgeholt.

Rechnungen und wichtige Dokumente kommen nicht per Post - Wolfsburger verärgert

Ähnlich geht es einer anderen Wolfsburgerin. Statt auf eine Arztrechnung wartet sie auf Urlaubsunterlagen: „Zurzeit warte ich auf Reiseunterlagen - die Reise startet am 4. Juli, die Unterlagen wurden längst verschickt“, schreibt sie. An anderen Tagen wiederum quelle ihr Briefkasten über, „da so viele Briefe gesammelt wurden“.

Lob für die Post-Lieferantinnen und -Lieferanten findet ein Bürger aus Waldhof. „Wir sind mit den oft von Tag zu Tag wechselnden Postboten ansonsten - eben bis auf die ausbleibende Zustellung an manchen Tagen - zufrieden.“ Erschwerend für die immer wieder neuen Postboten sei, dass die Häuser in Waldhof weit auseinander stehen und es für die wechselnden Postboten nicht einfach sei, die einzelnen Häuser nach Hausnummern zu finden, schildert der Waldhofer. Trotzdem könne es seiner Meinung nach nicht sein, dass oft nur zweimal in der Woche das Postauto durch Waldhof fährt: „Auch wenn nicht jeder Haushalt in Waldhof jeden Tag Post bekommt, so ist doch aus der geringen Frequenz der Fahrten in Waldhof darauf zu schließen, dass man uns einfach ‚links‘ liegen lässt.“

Wochenlange leere Briefkästen in Wolfsburg: Wo bleibt die Post?

Über einen wochenlang leeren Briefkasten klagt ein weiteres Wolfsburger Ehepaar, die Eheleute wollen ebenso anonym bleiben. Teilweise 14 Tage warten sie vergeblich auf Briefe. „Ein Zusteller, den ich mal auf der Straße angesprochen habe, sagte mir, dass es nur noch Post gibt inklusive Paketzustellung. Er hatte die Pakete im Auto und die Kisten mit den Briefen“, erklärt die Ehefrau. Das Resultat: Nur sehr unregelmäßig Postzustellungen - und das bereits seit Monaten, wie das Wolfsburger Ehepaar schildert.

Bei einer anderen Frau, auch sie möchte ihren Namen nicht öffentlich lesen, werde die Reklame seit Längerem nicht zugestellt. Da sie teilweise wochenlang vergeblich auf die Prospekte wartete, beschwerte sie sich schließlich bei der Deutschen Post. Dass Beschwerden beim Unternehmen ernst genommen werden, zeigt ein Schreiben, das die Wolfsburgerin kürzlich im Briefkasten fand: „Ich habe vor ein paar Tagen einen Brief von der Bundespost bekommen, sie entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten.“

Post-Ärger in Wolfsburg: Das sagt ein Unternehmenssprecher der Deutschen Post

Bei der Deutschen Post kann man sich diese Probleme gar nicht vorstellen. „Wir haben keine Personalsorgen in Wolfsburg“, sagt Jens-Uwe Hogardt, Pressesprecher bei der Deutschen Post. Auch von teilweise tagelang liegengebliebenen Sendungen habe er noch nichts gehört. Er weist aber darauf hin, dass es an manchen Tagen zu Abbrüchen der Zusteller-Touren kommen kann, wenn die Höchstarbeitszeit überschritten sei. Die Tour werde am nächsten Tag am abgebrochenen Ort fortgeführt.

Wichtig zu wissen: Die sogenannte Dialogpost oder Werbung habe bei der Zustellung mehrere Tage Zeit, Rechnungen und Mahnungen wiederum würden mit einer höheren Priorität behandelt, informiert Hogardt. Auch kann es in seltenen Fällen passieren, dass Briefe verloren gehen oder zerstört werden, wenn die Umschläge nicht richtig zugeklebt sind, die Briefe falsch sortiert wurden oder die Anschrift von den automatischen Briefsortiermaschinen nicht korrekt gelesen werden kann.