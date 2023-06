A7 bei Seesen am Montag sechs Stunden lang gesperrt

Seesen Die A7-Anschlussstelle Seesen ist am 26. Juni in Fahrrichtung Kassel zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt. Das ist der Grund.

Die A7-Anschlussstelle Seesen (Harz) in Fahrtrichtung Kassel muss am Montag, 26. Juni, von 9 bis 15 Uhr gesperrt werden. Das teilt die Via Niedersachsen mit. Rückbauarbeiten wegen Schwerlasttransporten machen die Sperrung laut Via Niedersachsen notwendig.

Verkehrsteilnehmende, die aus Fahrtrichtung Hannover kommen, werden an der Anschlussstelle Rhüden (Harz) abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke U60 geführt. Die östliche Anschlussstelle Seesen (Harz) auf der Richtungsfahrbahn Hannover ist von der Sperrung nicht betroffen. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer bittet Via Niedersachsen, der beschilderten Umleitung zu folgen, um Staus zu vermeiden, statt sich auf etwaige anderslautende Anweisungen von Navigationssystemen zu verlassen. Die Sperrung könne 15 bis 30 Minuten vor oder nach der genannten Sperrzeit stattfinden, heißt es abschließend in der Mittelung.