21-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Lüneburg

Ein 21-Jähriger ist nach einem Badeunfall in Lüneburg gestorben. Der junge Mann sei mit zwei 20 Jahre alten Frauen am Samstagabend in der Ilmenau schwimmen gegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann sei er plötzlich südlich der Amselbrücke in dem nur 1,50 Meter tiefen Fluss untergegangen und nicht wieder aufgetaucht.

Ein Taucher der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) habe ihn schließlich unter Wasser gefunden. Der 21-Jährige wurde reanimiert, starb aber wenig später im Krankenhaus. Bei der Suche nach ihm kamen auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Rettungsboote zum Einsatz.

32-jähriger Mann stirbt bei Badeunfall im Emsland

Bei einem Badeunfall im Landkreis Emsland ist ein 32 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er ertrank am Samstag in einem See an einem Campingplatz in Twist, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Kreis Hildesheim: 30-Jährige bei Autounfall an Kreuzung schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Söhlde im Landkreis Hildesheim ist am Samstagabend eine 30 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die Fahrerin krachte in einem Kreuzungsbereich mit dem Auto einer 26-Jährigen zusammen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Sie erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen, wie es hieß. Die 26-Jährige und ihre 54 Jahre alte Beifahrerin wurden laut den Angaben leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 26-Jährige die vorfahrtsberechtigte 30 Jahre alte Fahrerin übersehen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Führerscheine nach illegalem Autorennen in Osnabrück beschlagnahmt

Zwei Frauen sollen in Osnabrück am späten Samstagabend ein illegales Autorennen veranstaltet haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhren die Fahrerinnen im Alter von 23 und 24 Jahren zeitweise über 110 Stundenkilometer - und damit mehr als doppelt so schnell wie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Die Frauen aus Nordrhein-Westfalen fuhren sowohl nebeneinander als auch direkt hintereinander, wie es weiter hieß. Die Polizei beendete das Rennen den Angaben zufolge und beschlagnahmte die Führerscheine der beiden. Gegen sie werde nun wegen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Betrunkener Autofahrer baut zwei Unfälle in Bremen

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in Bremen zwei Unfälle verursacht und obendrein Fahrerflucht begangen. Zunächst war sein Wagen am Samstagabend beim Einfahren in einen Kreisverkehr mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Sonntag sagte. Als der andere Fahrer die Polizei rufen wollte, sei der Mann wieder in sein Auto gestiegen und weitergefahren. Daraufhin habe er eine falsche Ausfahrt genommen und sei in den Gegenverkehr geraten - ein weiterer Unfall mit einem anderen Fahrzeug folgte.

Insgesamt wurden vier Menschen leicht verletzt. Der Unfallverursacher saß nach Polizeiangaben höchstwahrscheinlich unter Alkoholeinfluss am Steuer. An zwei der Unfallautos entstand Totalschaden. Auf der B75 kam es wegen der Unfälle im Stadtteil Huchting für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.