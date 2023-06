1000-jährige Eiche kracht in Wolfsburg auf Hausdach

Ausgerechnet am in der Wolfsburger Innenstadt ist es passiert: In Hattorf ist eine schätzungsweise 1000 Jahre alte Eiche umgekippt und auf ein Hausdach gekracht. Der Vorfall ging glimpflich ab, es gab keine Verletzten. Der stellvertretende Ortsbürgermeister hat eine Ahnung, warum der mächtige Baum plötzlich zur Seite stürzte.

Es sind trostlose Bilder: Die von der Stadt als Naturdenkmal deklarierte Eiche liegt in lange Stücke zersägt neben dem Gebäude. Die Stammteile lassen erahnen, was für ein stattlicher Baum das einmal war.

Mit Spezialgerät musste der Baum zersägt und weggekrant werden. Foto: Sven Scharenberg/privat

Hotelgäste in Hattorf bemerkten den umgestürzten Baum

Sven Scharenberg ist der stellvertretende Ortsbürgermeister von Hattorf und informierte unsere Zeitung über den Vorfall. Passiert sein muss es in der Nacht auf Samstag, wohl in den frühen Morgenstunden, berichtet der Hattorfer. Und zwar am Appartmenthaus vom Landhaus Dieterichs, das sich in der Bäckerstraße auf dem Grundstück der ehemaligen Dorfbäckerei befindet.

„Die Hotelgäste haben das beim Frühstück bemerkt und gemeldet“, schilderte der Vize-Ortsbürgermeister, der nebenbei auch als Hausmeister für das Hotel tätig ist. Und war erleichtert: „Zum Glück ist niemand verletzt worden.“

In der Bäckerstraße stürzte die mächtige Eiche auf das Dach eines Appartmenthauses. Foto: Sven Scharenberg/privat

Eiche war schätzungsweise 1000 Jahre alt

Die gewaltige Eiche sei auf das Dach und eine Mauer des Gebäudes gefallen. Um den riesigen Baum da wegzubekommen, sei eine Fachfirma mit einem Spezialkran beauftragt worden, die seit Samstagmorgen im Einsatz gewesen sei. Auch ein Dachdecker sei im Laufe des Tages bereits da gewesen, schilderte Scharenberg gegen Abend.

Um die Beseitigung der alten Eiche vornehmen zu lassen, seien Abstimmungen mit der Stadt Wolfsburg notwendig gewesen. Denn der gehöre das Grundstück, das vom Hotel gepachtet sei, berichtete der Vize-Ortsbürgermeister.

Womöglich war Boden nach Starkregen völlig aufgeweicht

Stellt sich die Frage, wie so ein großer und kräftiger Baum so plötzlich umkippen konnte. Der Hattorfer sagte, dass der Stamm ein Gewicht von schätzungsweise 15 Tonnen und einen Durchmesser von zirka 2,2 Metern an der dicksten Stelle gehabt habe. „Die war voll im Saft“, betonte Scharenberg. „Aber es gibt keine Wurzeln mehr, die sind komplett weggefault. Das ist ein Langzeitschaden“, lautete seine Einschätzung.

Hinzu komme ein sandiger Untergrund, erläuterte der Hattorfer. Und der habe nach den langanhaltenden Starkregenfällen am Donnerstag und Freitag der Eiche offenbar keinen Halt mehr geboten, vermutete der stellvertretende Ortsbürgermeister.

