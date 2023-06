Toller Finaltag findet unwürdiges Ende

Der große Kreispokal-Finaltag der Jugendmannschaften des NFV-Kreises Helmstedt im Schöninger Elmstadion war eigentlich vorbei. Das fünfte und letzte Spiel war abgepfiffen, es fehlte nur noch die Siegerehrung. Der TVB Schöningen hatte sich als toller Ausrichter erwiesen, der Ablauf war reibungslos, die sportlichen sowie die Schiedsrichterleistungen stark, der Umgang der Teams miteinander fair. Nach dem A-Jugend-Spiel – kein offizielles Kreispokal-Finale – zwischen den beiden besten U19-Teams des Kreises, den Landesligisten JSG Schunter-Schapen und JSG Schöningen (1:0), flogen aber plötzlich die Fäuste.

Wer, wie, was, wann, warum – mit diesen Fragen rund um die Prügelei nach dem Abpfiff wird sich das zuständige Sportgericht in den nächsten Tagen beschäftigen. Aufgrund der Vorfälle haben wir uns aber dazu entschlossen, diese Partie weder mit einem Spielbericht noch mit einem Foto zu würdigen, sondern den Platz zusätzlich jenen Teams zu überlassen, die am Samstag in den vorangegangenen Spielen ein tadelloses Verhalten gezeigt hatten.

E-Jugend

JSG Königslutter – JSG Nordkreis 6:5 n. 8-m-Schießen (2:2, 1:0). Die jüngsten Finalisten des Tages lieferten sich ein spannendes, über weite Strecke sehr ausgeglichenes Duell, in dem auch schon richtig guter Fußball geboten wurde. Zudem konnten sich beide Torhüter mehrfach auszeichnen. Nach ihrem Treffer zum 2:0 in der 43. Minute sahen die Lutteraner schon wie die Sieger aus, Nordkreis steckte aber nicht auf, verkürzte umgehend und glich in der Nachspielzeit per Strafstoß aus. So ging es dann auch vom Punkt aus weiter – und hier hatte, anders als in der Abschlusstabelle der Kreisliga-Meisterrunde, Königslutter das bessere Ende für sich. Schöne Geste: Die Sieger feierten kurz ausgelassen, dann gingen mehrere Lutteraner Spieler zu den niedergeschlagenen Gegnern, um ihnen die Hände zu reichen und ihnen Trost zu spenden.

D-Jugend

JSG Königslutter II – JSG Helmstedt III 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Harley Totzke (5.), 2:0 Lennard Hoppe (32.).

Beiden Teams war anzumerken, dass sie nicht verlieren und auch nicht den ersten Fehler machen wollten. Den favorisierten Dom­städtern gelang dennoch der frühe Führungstreffer, die mit vielen jüngeren Spielern besetzte Helmstedter Mannschaft leistete in der Folge aber starke Gegenwehr. Kurz nach dem Wiederanpfiff legte Königslutter dann den zweiten Treffer nach. Helmstedt versuchte danach weiter alles, kam aber nur zu wenigen klaren Abschlüssen. So durfte der Zweite der Kreisliga-Meisterrunde am Ende über den Pokalsieg jubeln.

C-Jugend

TSV Fichte Helmstedt – FC Schunter 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Alessio Bonura (43.), 0:2 Timo Schleinitz (70.+2).

Wie schon im E-Jugend-Endspiel, standen sich auch bei den C-Junioren die beiden besten Teams der Kreisliga gegenüber. Den besseren Start erwischte der TSV Fichte, allein Kapitän Colin Weidlich hatte drei nennenswerte Abschlüsse, scheiterte aber zweimal an Schunters Torwart Felix Rathmann und setzte einen Kopfball neben das Gehäuse. Später verzog auch Julian Jost aus aussichtsreicher Position. Der FC, der bis dahin nur Halbchancen gehabt hatte, wurde nun immer stärker. Nach einer halben Stunde verpasste zunächst Alessio Bonura eine Hereingabe per Kopf nur hauchdünn, dann vereitelte der starke Fichte-Keeper Quinn Krause eine Doppelchance Schunters.

Machtlos war er jedoch in Minute 43, als Bonura nach toller Vorarbeit von Raphael Venetz per Direktabnahme traf. Danach verhinderte Helmstedts Schlussmann mit mehreren hervorragenden Paraden eine frühere Entscheidung. In der Schlussminute überwand ihn Timo Schleinitz aber mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung noch zum 2:0-Endstand.

„Ich bin megastolz auf meine Mannschaft. Wir haben im Halbfinale unseren Stammtorwart durch eine schlimme Verletzung verloren. Dazu hatte ich heute das System umgestellt. Es hat etwas gedauert, bis das richtig gegriffen hat. Am Ende haben sich die Jungs diesen Sieg aber absolut verdient und sich so auch für die tolle Saison belohnt“, resümierte Schunters scheidender Trainer Falko von Fabeck.

B-Jugend

JSG Frellstedt/Wolsdorf – JSG Königslutter 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Volkan Ada (48.), 2:0 Almir Miftari (77.), 3:0 Justin Vietnam (80.).

Und noch einmal kam es zum Aufeinandertreffen der beiden mit Abstand besten Teams der Punktspielrunde. Der künftige Bezirksligist Frellstedt/Wolsdorf übernahm früh die Spielkontrolle, verpasste aber durch Volkan Ada (9.), Devran Kartal (33.) und zweimal Almir Miftari (40.) eine Pausenführung. Auf der Gegenseite war die Frellstedter Hintermannschaft bei gelegentlichen Vorstößen Königslutters stets zur Stelle. Das sollte auch im zweiten Durchgang so bleiben.

Die verdiente Führung resultierte daraus, dass sich ein Königslutteraner Verteidiger bei einer Flanke verschätzte und so Ada den Weg zum 1:0 ebnete. Insgesamt wirkte Frellstedt in dieser Partie etwas ball- und kombinationssicherer – und belohnte sich in der Schlussphase mit den Treffern des agilen Miftari sowie des eingewechselten Justin Vietnam für eine gute Leistung. „Die Chancen standen vorher 50:50. Wir haben es heute aber gut verteidigt, eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und die Kleinigkeiten etwas besser gemacht als der Gegner. Dennoch großen Respekt an Königslutter“, kommentierte Frellstedts Trainer Ole Paeschke den Erfolg seiner Mannschaft.