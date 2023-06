Tierheim Braunschweig: Günter musste seine Familie verlassen

Das Tier der Woche ist Staffordshire-Mischling Günter. Er wurde im Braunschweiger Tierheim abgegeben, weil das Kind der Familie eine Allergie entwickelt hatte. Wie Tierheim-Leiterin Verena Geißler erläutert, ist Günter ein aufgeschlossen und temperamentvoll.

„Er liebt ausgiebige Spaziergänge, und noch mehr liebt er Ballspiele.“ Er versteht sich auch gut mit Hündinnen, und bei anderen Rüden entscheided die Sympathie. „Anfangs lief Günther bei Spaziergängen ruhig an seinen Artgenossen vorbei“, sagt Geißler. „Mittlerweile hat er eine ausgeprägte Leinenaggression entwickelt und kann bei Begegnungen mit anderen Hunden und Fahrrädern so richtig aus der Haut springen.“

Tierheim Braunschweig: Günter braucht sportliche Halter

Der 7-jährige Günter kenne die gängigen Grundkommandos, stelle aber infrage, bei wem er diese ausführen müsse. „Er kann manchmal etwas stürmisch sein und neigt dann auch mal dazu, aus Übermut in einen Jackenärmel zu schnappen“, so Geißler. „Diese Probleme sind aber mit konsequenter Erziehung und einer vernünftigen Auslastung in den Griff zu bekommen.“

Günter sucht ihr zufolge sportliche Halter, die ihn souverän führen können und die Spaß daran haben, ihn geistig und körperlich auszulasten.

Kontakt zum Braunschweiger Tierheim

Wer Interesse an Günter oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de