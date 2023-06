Austretendes Chlorgas löst Großalarm im Kreis Gifhorn aus

Abbesbüttel In Abbesbüttel ist am Freitag Chlorgas ausgetreten. Ein Anwohner atmete die Dämpfe ein und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr Gifhorn war am Freitag wegen austretenden Gasen im Einsatz (Symbolbild).

Austretendes Chlorgas löste einen Großalarm bei den Einsatzkräften in Abbesbüttel aus, wie die Feuerwehr Gifhorn am Freitag mitteilte. „Ein Anwohner hatte in seinem Garten rund zehn Kilo Chlortabs für den Pool gelagert“, berichtete Gemeindebrandmeister und Einsatzleiter Peter Chlebik, „Es liegt zwar unter einem Unterstand, aber die hohe Luftfeuchtigkeit hat dazu geführt, dass die Tabs regieren und Gas freisetzen.“ Der Anwohner setzte den Notruf ab, atmete die Dämpfe aber ein und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Zunächst wurden die Feuerwehren Rötgesbüttel, Abbesbüttel, Meine, Bechtsbüttel, Grassel und Wedelheine um 14.38 Uhr in der Straße Am Papenbusch alarmiert. Nach der ersten Erkundung konnten der Großteil der Einsatzkräfte wieder entlassen werden, Abbesbüttel und Meine sicherten die Einsatzstelle ab, ebenso wie ein Rettungswagen der Schnellen Einsatzgruppe (SEG) des Deutschen Roten Kreuzes, so berichtete ein Feuerwehrsprecher.

Der Gefahrgutzug der Feuerwehr Gifhorn rückte kurz danach an. Die Bergung des Stoffes nahm eine Fachfirma vor, diese stellte dann im Anschluss auch die ordnungsgemäße Entsorgung sicher. Nachtrag, der Alarm erfolgte um 14:38 Uhr