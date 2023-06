Niedersachsen: Jugendliche zünden Bremer Schule an

Zwei Jugendliche haben bei der Bremer Polizei eine Brandstiftung an einer Schule gestanden. Die beiden 16-Jährigen seien am Mittwochabend mit ihren Eltern dafür auf eine Polizeiwache gekommen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Bei dem Feuer im Ortsteil Lesum war am Dienstagfrüh ein Schaden von knapp 50 000 Euro entstanden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach aktuellen Erkenntnissen waren die Täter in der Nacht auf Dienstag zunächst ins Schulgebäude eingebrochen. Im Obergeschoss wurden Tische umgestoßen, Müllbeutel zerrissen und zwei Müllcontainer vor dem Haupteingang platziert und angezündet. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Die Ermittlungen etwa zu einem möglichen Motiv der beiden Jugendlichen dauern an.

In Zetel ist ein Einfamilienhaus abgebrannt – das Haus ist unbewohnbar

Bei einem Feuer ist ein Einfamilienhaus in Zetel (Landkreis Friesland) stark beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach das Feuer am Mittwochabend aus. Die fünfköpfige Familie hatte das Haus bereits verlassen, als die Polizei eintraf. Verletzt wurde laut Polizeisprecher niemand. Das Feuer hatte sich ersten Erkenntnissen zufolge von der Küche über das gesamte Einfamilienhaus bis zum Dachstuhl ausgebreitet. Der Dachstuhl habe für die Löscharbeiten entfernt werden müssen, hieß es. Das Haus war nicht mehr bewohnbar. Angaben zur Schadenshöhe macht die Polizei nicht.

Autofahrer bei Verkehrsunfall mit Wohnwagengespann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Auffahrunfall ist ein Autofahrer auf der Autobahn 31 bei Emsbüren (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als am Mittwochabend ein 71 Jahre alter Mann mit seinem Wohnwagengespann auf den Überholstreifen wechselte und dabei den herankommenden Wagen eines 31 Jahre alten Mannes übersah, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 31-Jährige konnte eine Kollision nicht verhindern. Er sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Der 71-Jährige und seine 68 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Die Autobahn in Richtung Emden musste an der Unfallstelle für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Es entstand ein fünf Kilometer langer Stau.

21-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Varel lebensgefährlich verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei mit zwei weiteren Motorradfahrern auf einer Landstraße in Varel (Landkreis Friesland) gefahren und habe am Ausgang einer S-Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren, wie die Polizei Wilhelmshaven am Donnerstag mitteilte. Dann sei er von der Straße abgekommen, gegen ein Verkehrsschild geprallt und in einem Graben liegen geblieben, wobei er lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.