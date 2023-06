Unfall A2 bei Rennau: Person wurde aus dem Auto geschleudert

Rennau Bei Rennau verlor ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Fünf Menschen wurden verletzt – eine Person schwebt in Lebensgefahr

Auf der A2, in Höhe der Anschlussstelle Rennau Richtung Hannover, ist es am heutigen Mittwoch, gegen 14.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei hat aus bislang ungeklärter Ursache der Fahrer eines Fahrzeugs mit fünf Insassen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist verunfallt.

Dabei wurde eine Person aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb auf einem Fahrstreifen liegen. Sie wurde vermutlich von einem nachfolgendem LKW erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Von den vier weiteren Insassen wurden zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt, heißt es weiter.

Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen vor Ort erste medizinische Maßnahmen. Die lebensgefährlich verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Magdeburg geflogen. Die beiden Schwerverletzten wurden mit Rettungswagen ins Klinikum Braunschweig eingeliefert.

Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die A2 an der Anschlussstelle Rennau in Richtung Hannover für ca. 90 Minuten voll gesperrt. Durch die Autobahnpolizei Braunschweig wurde der Unfall aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.