Zwölf Rinder bei Göttingen seit Freitag vermisst

Seit Freitag werden zwölf Rinder von einer Wiese in Gleichen (bei Göttingen) vermisst. Das Veterinäramt sucht nach den Tieren. (Symbolbild)

In der Nähe von Göttingen werden seit Freitag zwölf Rinder vermisst. Wo genau sich die Tiere aufhalten, ist seitdem unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie seien nicht gesehen worden. Vermutet wird, dass sie sich in einem Waldstück aufhalten.

Den Angaben nach wurde deshalb auf einer Kreisstraße in der Nähe des Waldgebietes die Geschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt. Zwischenzeitlich sei die Straße auch gesperrt gewesen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach den Angaben der Polizei aber nicht. Zuständig für die Suche nach den Rindern ist demnach unter anderem das Veterinäramt des Landkreises Göttingen, das am Mittwoch zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar war.

Nach einem Bericht des „Göttinger Tageblatts“ waren die Tiere ausgebüxt, als sie in einen Transporter des Veterinäramtes verladen werden sollten. Hintergrund ist demnach eine Anordnung des Landkreises, nachdem der bisherige Besitzer seinen Tierbestand halbieren soll.