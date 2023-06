Aldi-Brand in Gifhorn: Zwei 14-Jährige unter Verdacht

Gamsen Erster Ermittlungserfolg nach verheerendem Aldi-Brand an der Hamburger Straße in Gifhorn – Minderjährige im Fokus der Polizei

Die Polizei Gifhorn verkündet zusammen mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim einen ersten Ermittlungserfolg nach dem verheerenden Brand beim Aldi-Markt an der Hamburger Straße in Gifhorn. Der Brand war am 11. Juni gegen 16 Uhr ausgebrochen und hat einen Schaden in Millionenhöhe hinterlassen.

Aldi-Brand in Gifhorn-Gamsen Insgesamt waren rund 135 Feuerwehrleute im Einsatz. Zwischendurch kam es immer wieder zur Beeinträchtigung durch Schaulustige.

In den Fokus der Brandermittler kamen nach umfangreichen Ermittlungen zwei 14-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hildesheim einen Durchsuchungsbeschluss, der heute an den Wohnanschriften der Beschuldigten stattfand.

Zum Zeitpunkt gibt es keine weiteren Details zur Ermittlung

Da sich das Verfahren gegen Minderjährige richtet und aus ermittlungstaktischen Gründen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zum Ermittlungsverfahren veröffentlicht werden. Die Polizei Gifhorn bittet trotz der bisherigen Ermittlungserfolge weiterhin um Hinweise zur Brandstiftung. Zeugen melden sich bei der Polizei unter (05371) 9800. Das Ermittlungsverfahren wird unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim fortgeführt.