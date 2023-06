Passant bedroht Feuerwehrmann bei Brand in Northeim

Northeim Ein Feuer in der Northeimer Innenstadt löst am Montagmittag einen Großeinsatz aus. Der Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Großeinsatz in der Innenstadt von Northeim am Montag: Gegen 11.30 Uhr hörten mehrere Personen einen lauten Knall und beobachteten anschließend eine Rauchentwicklung. Das meldet die Polizei.

Was den Knall ausgelöst hat, sei bisher nicht bekannt. Ein Carport im Friedrich-Ebert-Wall war in Brand geraten und stand beim Eintreffen der Northeimer Feuerwehr in Vollbrand, so die Polizei. Das Feuer ging demnach auf ein Wohnhaus, eine gegenüberliegende Garage und einen Baum über.

Northeim: 84-Jähriger aus Wohnhaus gerettet

Polizeibeamte holten einen 84-jähriger Bewohner des Hauses, welcher den Brand nicht mitbekommen hatte, unverletzt aus dem Gebäude. Auch weitere Menschen wurden nicht durch das Feuer verletzt.

Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Durch die Flammen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 60.000 Euro.

Fast 80 Rettungskräfte in Northeim im Einsatz

Neben der Polizei aus Northeim sowie Rettungsdiensten waren die Freiwilligen Feuerwehren Northeim, Edesheim und Hammenstedt mit insgesamt 79 Kräften vor Ort.

Während des Einsatzes bis etwa 13.15 Uhr war die Medenheimer Straße gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich sowie Friedrich-Ebert-Wall und Untere Straße kam.

Feuerwehrmann bei Einsatz bedroht

Während des Einsatzes kam es zu einer Bedrohung eines Feuerwehrmanns, berichtet die Polizei weiter. Dieser sprach einen 22-jährigen Passanten an, welcher die Einsatzstelle durchlief. Nachdem der Mann gebeten wurde, die Einsatzstelle zu verlassen, erhob der 22-jährige Northeimer laut Polizei die Hand und ließ zudem die Leine seines Hundes fallen.

Beides wurde von dem 45-jährigen Feuerwehrmann als bedrohlich wahrgenommen. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

