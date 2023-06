Hitze: Polizei Goslar befreit Hund aus Auto

Goslar. Bei warmen Temperaturen keine Kinder und Tiere in Fahrzeugen zurücklassen. Das ist in Goslar passiert

Die Polizei Goslar hat einen Hund aus einem in der Sonne geparkten Pkw befreit. Bei hohen Temperaturen im Auto droht Hunden dort ein Hitzschlag. Erste Anzeichen sind vermehrtes Hecheln, Unruhe oder Apathie (Symbolbild).

Die Polizei Goslar hat einen Hund aus einem in der Sonne geparkten Pkw befreit. Tierschützer und Polizei mahnen regelmäßig, Tiere und Kinder bei sommerlichen Temperaturen nicht in Fahrzeugen zurückzulassen.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hätten der Polizei am Samstag, 10. Juni, gemeldet, dass sich ein Hund in einem verschlossenen Auto befand, das in der Sonne geparkt war. Laut Polizeibericht konnten die eingesetzten Beamten den Pkw öffnen und befreiten den Hund.

Mit dem Hundehalter führten die Beamten ein ermahnendes Gespräch, dass ein Pkw sich selbst bei nicht so hohen Temperaturen, aber direkter Sonneneinstrahlung, stark aufheizen könne. Dann bestehe eine Gefahr für die Gesundheit des Hundes – bis hin zum tödlichen Hitzschlag.

Schon bei einer konstanten Außentemperatur von 20 Grad Celsius kann die Innentemperatur im Fahrzeug in einer Stunde auf 46 Grad ansteigen, so die Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Weiter klärt Vier Pfoten auf, dass ein Hund ab einer Temperatur von 28 Grad Schwierigkeiten hat, sich durch Hecheln auf natürliche Weise abzukühlen und das Risiko eines Hitzschlags steigt. Da die normale Körpertemperatur von Hunden bei 37,5 bis 39 Grad liege, könne ein warmes Auto, in dem eine Temperatur von 43 Grad gemessen werde, dazu führen, dass ein Hund dann multiple Organleiden erleide und möglicherweise sogar sterbe.

„Fenster herunterzukurbeln oder im Schatten zu parken, hilft nur kurzfristig und verhindert nicht, dass die Temperaturen steigen und die Hitze kann noch immer einen Hitzschlag oder andere Leiden verursachen“, betont die Tierschutzorganisation abschließend.