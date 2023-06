Clausthal-Zellerfeld: Carler Teich hat ein neues Kunstrad

Clausthal-Zellerfeld Die Harzwasserwerke berichten über den Neubau des neuen Kunstrads und weitere Baumaßnahmen am Carler Teich in Clausthal-Zellerfeld

Der Carler Teich in Clausthal-Zellerfeld gehört zu den Bergbauteichen in der Oberharzer Wasserwirtschaft. Neben dem Striegelhaus zählt auch ein auffälliges Kunstrad zu den Erkennungsmerkmalen des Teiches. Wie die Harzwasserwerke berichten, wurde dieses nun neu gebaut und dreht sich wieder. Der Neubau des Wasserrads sei durch eine große Gemeinschaftsaktion zwischen der Stadt Clausthal-Zellerfeld, dem Oberharzer Geschichts- und Museumsverein sowie den Harzwasserwerken möglich gemacht worden.

Gründe für den Neubau des Kunstrads am Carler Teich

Nach dem Abbau des alten Kunstrads am Carler Teich, das aufgrund des altersbedingten Zustands des Holzes außer Betrieb genommen werden musste, hätten sich alle Beteiligten schnell zusammen gefunden und gemeinsam nach einer Lösung gesucht, wie am Carler Teich der Aufbau eines neues Kunstrads realisiert werden könnte. Durch die Hilfe von mehreren Sponsoren konnten dann im vergangenen Herbst die nötigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden, um den Bau eines neuen Kunstrads in die Wege zu leiten und das Bergbau-Ensemble am Carler Teich in seinen ursprünglichen Zustand zu bringen.

Für den Neubau des Kunstrads sei eine Zimmerei aus dem Erzgebirge beauftragt worden, die bereits in der Vergangenheit ähnliche Wasserräder konstruierte. Beim Aufbau des rund 4,5 Meter großen Wasserrads waren daraufhin die Harzwasserwerke mit ihren Kolleginnen und Kollegen vom Betriebshof in Clausthal-Zellerfeld im Einsatz. Sie unterstützten bei der Montage des neuen Wasserrads und steuerten auch das notwendige Material für den Verbau des Feldgestänges und der anderen Bauteile bei. „Als Harzwasserwerke war es für uns selbstverständlich, dass wir die Arbeiten am Carler Teich fördern und unterstützen. Das Ensemble am Carler Teich ist ein beeindruckendes und wohl im Harz auch einzigartiges Denkmal für die Bergbautradition im Oberharz“, sagt Lars Schmidt, der Kaufmännische Geschäftsführer der Harzwasserwerke.

Striegelhaus auf dem Carler Teich in Clausthal-Zellerfeld. Foto: Harzwasserwerke

Größere Renovierungsarbeiten am Striegelhaus

„Die Pflege der Teiche ist ebenfalls ein Teil der Aufgaben der Harzwasserwerke“, erklärt dazu Hendrik Rösch, der neue Technische Geschäftsführer der Harzwasserwerke. „Bereits seit 1990 stehen wir in Verantwortung für die Aufrechthaltung des Unesco-Weltkulturerbes.“ Bereits im vergangenen Jahr führte der Trinkwasserversorger am Carler Teich größere Renovierungsarbeiten durch und sanierte das Striegelhaus. Dieses befindet sich direkt auf dem Wasser und beinhaltet die Steuerung des Teichs. Neben dem Carler Teich gibt es im Oberharz noch weitere rund 70 Teiche aus der Bergbauzeit.