Braunlage. Hoher Sachschaden durch Feuer in leerstehendem Gebäude in Braunlage. Polizei und Feuerwehr Braunlage berichten vom Einsatz

Rauch und Flammen: Ein leerstehendes Wohn- und Geschäftshaus in Braunlage brennt.

Blaulicht Braunlage Ehemalige Wäscherei in Braunlage brennt

In Braunlage ist es am Pfingstwochenende zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude gekommen. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Das berichtet die Polizei Goslar.

Am Sonntag, 28. Mai, kurz nach 14 Uhr wurden die Feuerwehren Braunlage, Hohegeiß, Sankt Andreasberg und ein Löschzug aus Clausthal-Zellerfeld zusammen mit dem Rettungsdienst, dem Kreisbrandmeister Landkreis Goslar und der Polizei zu einem Brand in einem ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus in der Harzburger Straße alarmiert.

Dichter Rauch und Flammen dringen aus Fenster

Im Einsatzbericht der Feuerwehr Braunlage heißt es: „Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern und auf der rückwärtigen Gebäudeseite aus mehreren Fenstern Flammen. Sofort wurde das Gebäude unter schweren Atemschutz nach Personen abgesucht und ein massiver Löschangriff über die Drehleiter sowie mehreren Strahlrohren eingeleitet. Durch Atemschutztrupps der Feuerwehren Sankt Andreasberg, Hohegeiß und Clausthal-Zellerfeld wurde ebenfalls im Innen- und Außenangriff unterstützt. Mittels Drohne wurde die Lage aus der Luft beurteilt und mittels der eingebauten Wärmebildkamera das Gebäude kontrolliert. Ebenfalls wurden Glutnester im Inneren des Gebäudes aufgespürt und abgelöscht. Eine stabile Wasserversorgung wurde aus der nahe gelegenen Bode hergestellt, um ausreichend Löschwasser für die Brandbekämpfung zu haben.“ Für den Einsatz habe die Harzburger Straße zwischen Ortseingang und Eisstadion voll gesperrt werden müssen.

Bis 15.25 Uhr sei es den Wehren laut Angaben der Polizei gelungen, den Brand vollständig zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der geschätzte Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte im Einsatz.

Brandursache noch unklar

Spezialkräfte der Polizei Goslar übernahmen erste Ermittlungen an der Brandstelle. Das Gebäude wurde für eine weitere Spurensuche beschlagnahmt. Das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes wird in dieser Woche die Ermittlungen zur Brandursache fortsetzen.

„Da aufgrund der Gesamtumstände durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Sachverständiger beauftragt wird, der die Brandstelle in den nächsten Tagen in Augenschein nehmen wird, sind Ergebnisse vermutlich erst Anfang kommender Woche zu erwarten“, so ein Sprecher der Polizei Goslar.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05321/3390 bei der Polizei Goslar oder unter 05520/93260 zu melden.