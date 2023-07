Das sind die neuen Öffnungszeiten der Wolfsburger Freibäder

Wolfsburg Die Freibäder in Wolfsburg haben an diesen heißen Tagen natürlich geöffnet. Eine Übersicht der neuen Öffnungszeiten.

Ab ins kühle Nass! Der Sommer ist da und die Wolfsburger Freibäder haben ihre Türen geöffnet. In der VW-Stadt haben Wasserratten eine schöne Auswahl an Bädern – drinnen und draußen. Welche Freibäder in Wolfsburg geöffnet haben und wie die Öffnungszeiten sind, erfahren Sie hier.

Das Freibad Fallersleben ist mit stark verkürzten Öffnungszeiten in die Saison gestartet. Denn die Personalsituation ist angespannt. Neben der laufenden Personalsuche waren auch Anfragen bei Vereinen erfolglos, gab die Stadt vor einiger Zeit bekannt. Inzwischen sind die Zeiten wieder angepasst worden. Gleiches gilt für das VW-Bad.

Das Freibad Fallersleben öffnet ab Samstag, 15. Juli, im Normalbetrieb.Also montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Badegäste können sich unter anderem auf einen 5-Meter-Sprungturm, eine Breitrutsche und ein Beachvolleyballfeld freuen. Adresse: Schwimmbad 5, 38442 Wolfsburg

So öffnet das VW-Bad in Wolfsburg

Im VW-Bad springen Rene und Robert vom 10-Meter-Turm. (Archiv) Foto: Darius Simka / regios24

Badespaß gibt es auch wieder im VW-Bad - auch wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten! So öffnet das VW-Bad montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Ein Highlight: der 10-Meter-Sprungturm. Aber auch das Fußballfeld und die Beachvolleyballanlage stehen Badegästen unter anderem zur Verfügung. Adresse: Berliner Ring 41

Das sind die Öffnungszeiten im Freibad Almke

Gebadet werden kann auch im Freibad Almke. Geöffnet ist das Bad, das der Stadtjugendring Wolfsburg betreibt, täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr. Sowohl kleine als auch große Badegäste kommen im Freibad Almke auf ihre Kosten. So gibt es neben Wasserrutschen und Wasserfontänen auch einen Nichtschwimmerbereich und Startblöcke. Adresse: Volkmarsdorfer Straße 100

Badespaß im Wasserpark Hehlingen

Der Wasserpark Hehlingen ist bis zum 16. August samstags und sonntags von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. In den Sommerferien (6. Juli bis 13. August) ist er sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Wasserratten können sich im Wasserpark Hehlingen auf ein Piratenland mit Schiff freuen oder sich im Wassertretbecken mit Fußerlebnispfad austoben. An Land gibt es einen Strandbereich, eine Sonnenterrasse und einen Bolzplatz. Adresse: Zum Sportplatz

Urlaubsfeeling und Wassersport in Wolfsburg: Alles rund um den Allersee

Am Allersee können Wasserratten schwimmen gehen oder sich mit Wassersport austoben. (Archiv) Foto: Helge Landmann / regios24

Auch der Allersee bietet viele Möglichkeiten für Badefans und Wassersportler. Von Mai bis Oktober wird der See am Wochenende von der DLRG bewacht. An der Nordwest-Seite des Sees gibt es einen knapp einen Kilometer langer Sandstrand. Zudem laden Holzpodeste zum Verweilen ein.

Am Südufer des Allersees wird es dann sportlich: Die ansässigen Vereine trainieren regelmäßig auf dem See und richten verschiedene Regatten und Wassersportveranstaltungen aus. Interessierte können dabei zuschauen oder sich selbst bei Schnupperkursen der Vereine testen. Auch Stand-Up-Paddling ist auf dem Allersee möglich.

Schwimmen in Wolfsburg bei schlechtem Wetter: So öffnen Badeland und Schwefelbad

Wenn das Wetter mal nicht so mitspielt, gibt es auch die Möglichkeit, verschiedene Hallenbäder in Wolfsburg zu besuchen. Das Sportbad im Badeland Wolfsburg hat in der Regel von Montag bis Freitag immer von 8 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. An Wochenenden, Feiertagen und in den niedersächsischen Ferien öffnet es von 9 Uhr bis 21 Uhr. In der Wintersaison können Sportlerinnen und Sportler bereits um 6 Uhr ihre Bahnen ziehen. Das Spaßbad ist montags bis freitags von 10 Uhr bis 21 Uhr nutzbar, an Wochenenden, Feiertagen und in den niedersächsischen Ferien ist es von 9 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Badeland Wolfsburg schließt wegen Wartungsarbeiten

Wegen Wartungsarbeiten ist das Badeland Wolfsburg von Montag, 24. Juli, bis Freitag, 4. August, geschlossen. Darüber informiert die Stadt. „In diesem Jahr werden unter anderem die 17 Schwallwasserbehälter gereinigt und desinfiziert. Weiterhin ist die Wartung der Filteranlagen sowie ein Wechsel der Filterkohle erforderlich. Außerdem werden Arbeiten in den Becken stattfinden. Dazu zählen Fliesen- und Fugenarbeiten sowie die Erneuerung der Überlaufrinne des Mediterranbeckens im Innen- und Außenbereich“, heißt es.

Die Saunalandschaft schließt bereits am 17. Juli für insgesamt drei Wochen. Grund dafür ist die Erneuerung des Fahrstuhls im Saunabereich, so die Stadt. Während dieser Arbeiten kommt es zu starker Lärmbelästigung. Auch im Saunabereich wird die Zeit genutzt, um Fliesen- und Fugenarbeiten durchzuführen. Vor der Bade- und Saunapause gibt es am Freitag, 14. Juli, die Lange Saunanacht. An diesem Tag hat die Anlage dann bis Mitternacht geöffnet. Geboten werden besondere Show-Aufgüsse, kulinarische Höhepunkte sowie textilfreies Baden im Spaßbad.

Adresse: Allerpark 4

Das Schwefelbad Fallersleben bietet unter anderem nicht nur Wassergymnastik, Physiotherapie, Yogakurse, Babyschwimmen und Funktionstraining an. Badegäste können auch zum normalen Schwimmen im Schwefelbad vorbeikommen. Geöffnet ist das Bad Montag bis Donnerstag von 6.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Freitag von 6.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Freies Schwimmen ist samstags von 8 Uhr bis 9 Uhr und 12 Uhr bis 14 Uhr und sonntags von 8 Uhr bis 9 Uhr möglich.