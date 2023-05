Markt der Nachhaltigkeit bietet in Goslar ein buntes Programm

Goslar. Zweiter Markt der Nachhaltigkeit wird am 17. Juni in Form eines Sommerfestes auf dem Gelände der Goslarschen Höfe ausgerichtet

Kreativ, gesellig und informativ wird es am Samstag, 17. Juni, wenn das Klimaschutzmanagement des Landkreises Goslar und die Kreisvolkshochschule Goslar gemeinsam mit der Suniversum Lokalgruppe und den Goslarschen Höfen zum zweiten Markt der Nachhaltigkeit einladen.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr soll die Veranstaltung diesmal im Form eines Sommerfestes mit Infoständen, Impulsvorträgen, Workshops, Mitmachaktionen und Entspannungskursen ein buntes Programm bieten. Veranstaltungsort ist das Gelände der Goslarschen Höfe (Okerstraße 32, Goslar), der Markt der Nachhaltigkeit kann in der Zeit von 11 bis 17 Uhr besucht werden.

Vorgestellt haben das Konzept Elisa Nestmann, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Goslar, Nikola Einhorn von der Kreisvolkshochschule Goslar und Holger Pape, Betriebsleiter der Goslarschen Höfe. „Unser Ziel ist es, das breite Spektrum der Nachhaltigkeit aufzuzeigen und die Akteure vorzustellen, die im Landkreis bereits in den einzelnen Themenbereichen aktiv sind“, erklärt Klimaschutzmanagerin Elisa Nestmann. „Jeder kann etwas zum Klimaschutz beitragen, doch viele wissen nicht, wo und wie sie anfangen sollen. Anregungen dazu bietet der Markt der Nachhaltigkeit, wo sich die Besucherinnen und Besucher in zwangloser Atmosphäre Tipps und Ideen für den nachhaltigen Alltag holen können.“

Das wird geboten

Wie der Landkreis Goslar berichtet, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Infoständen mit rund 30 ortsansässigen Organisationen und Aktiven ins Gespräch kommen, und mehr über Wildkräuter, Natur- und Umweltschutz im Landkreis, die Aktionen „Grüne Hausnummer“ und „Stadtradeln“ sowie fairen Handel, Kreislaufwirtschaft und Elektrorecycling, Gleichstellungsarbeit und viele weitere Themen erhalten. Angeboten werden darüber hinaus Beratungen zu Abfallentsorgung, Energieeffizienz und Nutzung von Solarenergie.

An den Ständen und in den Workshops können Erwachsene und Kinder selbst aktiv werden und Insektenhäuser bauen, Taschen bemalen, weben, basteln und vieles mehr. In den Impulsvorträgen beleuchten verschiedene Experten unter anderem die Themen nachhaltige Mobilität und Ernährung, Maßnahmen zum Sparen von Wasser und Energie sowie die Auswirkungen des Klimawandels auf die Harzer Wälder. Zudem geben sie Anregungen für die naturnahe Gestaltung des eigenen Gartens. „Ob jung oder alt, unser buntes Programm beim Markt der Nachhaltigkeit richtet sich ausdrücklich an alle Interessierten und verknüpft Wissensvermittlung mit Spaß: Wir bieten die Möglichkeit, sich über Bereiche der Nachhaltigkeit zu informieren, und gleichzeitig einen abwechslungsreichen und fröhlichen Tag mit der ganzen Familie verbringen zu können“, sagt Nikola Einhorn.

Lösung bei schlechtem Wetter

Selbst bei schlechten Wetter würde sich ein Besuch lohnen, erklärt der Landkreis Goslar, denn ein Teil der Angebote wird in den Innenräumen veranstaltet, zudem ist das Organisationsteam mit Zelten auch auf Regen vorbereitet. „Wir freuen uns, dass der Markt der Nachhaltigkeit in diesem Jahr seinen Platz auf dem Gelände der Goslarschen Höfe gefunden hat, denn auch uns liegt das Thema Nachhaltigkeit am Herzen. Daher möchten wir den hoffentlich zahlreichen Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in unsere vielfältigen Angebote ermöglichen“, kündigt Betriebsleiter Holger Pape von den Goslarschen Höfen an.

Das gesamte Programm des Markts der Nachhaltigkeit, alle Mitwirkenden und Details können unter https://www.klimafreundlich-lk-gs.de/nachhaltigkeitsmarkt-2023 eingesehen werden.

