Wolfshagen im Harz: Vollsperrung der K35 vorerst ausgesetzt

Die Vollsperrung der Kreisstraße 35 im Ortseingangsbereich Wolfshagen, die aufgrund der Stützmauersanierung vor gut einem Monat eingerichtet wurde, wird vorerst aufgehoben. Seit diesem Dienstag wird der Verkehr halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Grund für das vorübergehende Aussetzen der Vollsperrung sind Schwierigkeiten bei der Lieferung des Materials, das für den weiteren Baufortschritt benötigt wird, berichtet der Landkreis Goslar in einer Mitteilung. Seit Beginn der Arbeiten am 17. April seien plangemäß Unterspülungen an der Stützmauer behoben worden, nun sollten marode Stützmauerteile durch sogenannte Winkelstützen ersetzt werden. Da mit der Lieferung dieser Stützen erst in rund vier Wochen zu rechnen sei, könnten die Arbeiten zum jetzigen Zeitpunkt nicht wie geplant fortgesetzt werden, so die Erklärung des Landkreises Goslar.

Im Verlauf der Ortsdurchfahrt Wolfshagen bleiben zwei Bereiche, auf denen Baumaterialien und Geräte lagern, weiterhin abgesperrt. Diese seien von den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu umfahren, Ausweichstellen seien im Sichtbereich vorhanden. Die weiträumige Umleitung des Verkehrs über Lautenthal sei dadurch nicht mehr nötig, die Beschilderung verbleibe jedoch für einen späteren Zeitpunkt vor Ort.

Tonnagebeschränkung und Halteverbote werden zurückgenommen

Die vorübergehende Aufhebung der Vollsperrung habe zudem Auswirkungen auf die Verkehrsbehördliche Anordnung für die Heimbergstraße, die der Landkreis Goslar zuletzt erlassen hat: Die Tonnagebeschränkung auf 3,5 Tonnen wird ebenso wie die zusätzlichen Halteverbote zurückgenommen. In Abstimmung mit der Stadt Langelsheim bleibe die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h im Bereich der Heimbergstraße bestehen.

Sobald die derzeit nicht verfügbaren Baumaterialien geliefert werden können, wird der Landkreis Goslar die Vollsperrung erneut einrichten, um die Baumaßnahme ordnungsgemäß zu beenden, heißt es in der Mitteilung weiter. Hierfür bittet die Kreisverwaltung bereits jetzt um Verständnis. Über den weiteren Bauverlauf würde sie zu gegebener Zeit informieren.

