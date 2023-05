Lena und Nico Santos traten beim Soundcheck-Festival 2019 in Göttingen.

Kein Konzert mehr NDR-2-Soundcheck-Festival in Göttingen wird eingestellt

Es wird keine Neuauflage des NDR-2-Soundcheck-Festivals in Göttingen geben. Darüber informieren die Göttinger Stadtverwaltung und NDR 2 in einer Mitteilung. Demnach seien die Grundvoraussetzungen für eine weitere Auflage nicht mehr gegeben. Nach der pandemiebedingten Pause hatten sich NDR 2 und Stadtverwaltung zuletzt in den vergangenen Monaten gemeinsam darum bemüht, das Festival wieder stattfinden zu lassen.

„Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich gegenüber den Vorjahren geändert. Stichworte sind hier die Pandemie, Preissteigerungen und auch Einsparvorgaben im NDR“, sagt NDR-2-Programmchef Torsten Engel. „Auch eine mögliche Neustrukturierung des Festivals hat ergeben, dass die Großveranstaltung nicht finanzierbar wäre, auch nicht mit einer spürbaren Erhöhung der Förderung durch die Stadt Göttingen.“

Schwierige Phase

Engel ergänzt: „Hinzu kommt, dass Großsponsor*innen für Live-Entertainment in der aktuellen Nach-Pandemie-Phase nur schwer zu gewinnen sind. Denn keiner kann vorhersagen, welches Event funktioniert und welches nicht.“ Die Stadt Göttingen und NDR 2 hatten zuvor wiederholt intensiv über eine Wiederaufnahme des Festivals 2023 oder auch 2024 beraten, heißt es in der Mitteilung.

Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt erklärt: „Wir nehmen diese Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis. Zugleich verstehe ich diesen Schritt gut. Die Entscheidung ist keine gegen das überregional beliebte NDR-2-Soundcheck-Festival, sondern eine rein betriebswirtschaftliche.“

Lichtblick „stars@ndr2“?

Ein Lichtblick könnte das neue Konzert-Konzept „stars@ndr2 – songs & stories“ werden, heißt es in der Mitteilung weiter. „Zusammen mit der Stadt plant NDR 2 diese exklusive, kostenfreie Veranstaltung auch nach Göttingen zu bringen.“

Das NDR-2-Soundcheck-Festival habe sich laut Organisatoren von 2012 bis 2019 mit jeweils mehr als 20.000 Besuchern weit über Göttingen hinaus einen Namen gemacht. „Aufstrebende Künstler und spätere Superstars wie Ed Sheeran, Dua Lipa und Sam Smith hatten vor einem kleinen Publikum in der Stadthalle ihre ersten Live-Konzerte“, so die Ausrichter.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!