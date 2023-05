Zweite Blumenschau der Laga in Bad Gandersheim läuft

Bad Gandersheim. Besucher der Landesgartenschau in Bad Gandersheim erfahren, wie man Balkon, Terrasse und Garten in Szene setzen kann

„Die Beet’ies kommen – So setzt man Balkon, Terrasse und Garten in Szene“ lautet der Titel der zweiten Blumenschau der Landesgartenschau Bad Gandersheim. Die Blumenschau in der 750 Quadratmeter großen Halle vor dem Volksbank Gabionenhang ist am vergangenen Wochenende gestartet und noch bis zum 11. Mai im Rahmen der Landesgartenschau Bad Gandersheim zu sehen. Darüber informieren die Verantwortlichen der Laga in einer Mitteilung, in der sie auch die verantwortlichen Organisatoren der Schau vorstellen.

„Wir möchten Ideen und Anregungen geben, die zu Hause umsetzbar sind“, so Bert von der Forst, der die Schau gemeinsam mit seiner Frau Odette geplant hat. Auf einer Seite der Halle hat von der Forst eine Terrasse angedeutet. Ein Liegestuhl, eingerahmt von Bambus und Rhododendron, ist umgeben von einem Beet mit Sophina, Petunien, Duftgeranien, Brachicoma und Solanum. Die Farben führen von leuchtendem Pink bis ins satte Rot. „Wir möchten eine breite Palette zeigen, sowohl an Pflanzen als auch an Farben“, erklärt von der Forst.

Übergänge mit weißen Blüten gestalten

Die Übergänge von einem Beet zum anderen und damit von einem farblichen Aspekt zum nächsten gestaltet von der Forst gerne mit weißen Blüten wie etwa Hieronymus Blumenbachie. Hier führen sie zum „Flammenden Käthchen“, da beide sonnige Standorte bevorzugen.

Den Umbau der Halle hat von der Forst mit vier Helfern in drei Tagen bewerkstelligt. „Im Smart-Umbau“, sagt er schmunzelnd und meint damit, dass sich immer nur ein Viertel der Halle im Umbau befindet, dann folgt das nächste. „Das ist besucherfreundlicher, denn es gibt immer noch genug zu schauen und die Leute können uns bei der Arbeit zusehen“. Das setzt gute Planung voraus: „Die Anlieferung erfolgt just in time, ich stehe in ständigem Austausch mit den Lieferbetrieben, um sicherzustellen, dass die Ware auch schön knospig ankommt.“

Manchmal bleibt eine Pflanze auch etwas länger als geplant, zum Beispiel die botanischen Tulpen gegenüber des Halleneingangs. Wegen der kalten Temperaturen in den vergangenen Wochen sind die Blüten gerade aufgegangen. „Die sind jetzt erst so richtig schön, die lassen wir drin“, so von der Forst.

Von der Forst ist seit der Bundesgartenschau Berlin 1985 in Sachen Garten- und Blumenschauen im Geschäft. Verschiedene Landesgartenschauen in Nordrhein-Westfalen, die Buga Frankfurt 1989, die IGA Stuttgart 1993 folgten. Im selben Jahr machte er sich 1993 in Kerken am Niederrhein selbstständig. Dann folgte die Aufgabe als Standgestalter bei der Buga 1995 in Cottbus für Einzelaussteller unter anderem auch für den Landesverband Gartenbau Brandenburg. In der Folge verlegte er sein Unternehmen nach Cottbus und agiert seitdem mit seinem Team von dort aus. Für seine Arbeit erhielt er bereits zahlreiche Staatsehrenpreise, Ehrenpreise und Medaillen.

„Wen dieses Virus Gartenschau einmal gepackt hat, der kommt davon nicht los“, erklärt er lachend. Ihn reizt es immer noch, neue Orte in Blumenschauen zu verwandeln. Sein erklärtes Ziel: „Die Leute sollen mit offenem Mund aus der Halle gehen“.

„Die Beet’ies kommen“ ist noch bis zum 11. Mai zu sehen. Der Eintritt in die Blumenschau ist im Laga-Tagesticket zu 19 Euro, ermäßigt zu je 16 Euro, enthalten. Die Laga bietet auch ein separates Ticket nur für die Blumenschau zum Preis von fünf Euro (ermäßigt vier Euro). Alle Informationen gibt es auch unter www.laga-bad-gandersheim.de.