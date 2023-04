Autofahrer baut gleich zwei Unfälle in Seesen

Seesen. Ein- und Ausparken will gelernt sein - Das hat sich in einem Parkhaus in Seesen zugetragen

Das Parken in Parkhäusern und Tiefgaragen kann so seine Tücken haben. Gleich zwei Unfälle baute ein Pkw-Fahrer in einem Parkhaus in Seesen.

Am Mittwochmittag ereigneten sich in der Tiefgarage des Parkhauses in der Bahnhofstraße zwei Verkehrsunfälle, berichtet die Polizei. Ein 76-jähriger Autofahrer aus Sehlde touchierte zunächst beim Befahren des Parkhauses einen geparkten Pkw und verursachte hierdurch einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Doch irgendwann will man ein Parkhaus ja auch wieder verlassen.

Beim Ausparken aus einer Parkbox stieß der Sehlder, so die Polizei, anschließend gegen einen weiteren dort abgestellten Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände wurde durch die Polizei ein Bericht an die Führerscheinstelle gesandt.