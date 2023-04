Bilshausen. In Bilshausen haben Einbrecher eine große Menge Dünger und Pflanzenschutzmittel gestohlen – die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

In Bilshausen sind Unbekannte in einen Agrarbetrieb eingebrochen. Ihre Beute: eine große Menge Pflanzenschutzmittel. (Symbolfoto)

Blaulicht Einbruch in Bilshausen: Diebe stehlen Pflanzenschutzmittel

In Bilshausen sind bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes eingebrochen. Ihre Beute: Eine große Menge an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln

Laut Bericht der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 21. April, und Montag, 24. April.

Polizei sucht Zeugen

Aufgrund der Masse der verschwundenen Behältnisse geht die Polizei davon aus, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt gewesen sind. Das umfangreiche Diebesgut muss zudem mit einem oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert worden sein. Die genaue Schadenshöhe sei laut Polizei zurzeit noch offen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen im Bereich der Kleinen Bahnhofstraße nimmt die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

Weiterer Fall in Dransfeld

Bereits Anfang März waren Unbekannte in Dransfeld in ein Agrarlager eingedrungen und hatten hier unter anderem hunderte Kanister Pflanzenschutzmittel gestohlen.

Ob ein Tatzusammenhang mit dem aktuellen Fall besteht, ist noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

