Göttingen: Führungen durch Versuchstier-Haltungen

Anlässlich des „Internationalen Tags des Versuchstiers“ bieten auch dieses Jahr wieder Einrichtungen des Göttingen Campus öffentliche Führungen durch ihre Versuchstierhaltungen an. „Der Tag ist jedes Jahr am 24. April Anlass für Aktivitäten, die sich kritisch mit Tierversuchen auseinandersetzen“, schreibt die Uni in einer Mitteilung.

Die Universität Göttingen lade deshalb alle Interessierten zu Montag, 24. April, zu einer Führung durch die Tierhaltung der Fakultät für Agrarwissenschaften am Albrecht-Thaer-Weg ein. Die Restplätze sind begrenzt. Bei hoher Nachfrage wird ein Alternativtermin geplant, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Einblicke in Forschungsprojekte

Die Fakultät gibt Einblick in verschiedene Forschungsprojekte und informiert transparent über die Thematik. Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit einer Frage-und-Antwort-Runde. Die Führung beginnt um 15 Uhr am Albrecht-Thaer-Weg 3, eine Anmeldung per Email unter tierschutzbeauftragte@uni-goettingen.de oder unter Telefon 0551/39-21760 ist nötig.

Das Max-Planck-Institut (MPI) für Multidisziplinäre Naturwissenschaften hat für Donnerstag, 4. Mai, eine Führung durch das Alpaka-Gehege am Faßberg angeboten. Doch hier sind bereits alle Plätze ausgebucht.

Führungen im Deutschen Primatenzentrum

Das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) bietet ab dem 5. Mai wieder mehrere öffentliche Führungen an, die aus einem Vortrag über die Forschung am Institut sowie einem Rundgang durch die Außenanlagen der Primatenhaltung bestehen. Interessierte ab 15 Jahren können sich über die Webseite des Instituts anmelden (Shortlink: https://urlis.net/4a062ggo)

Den Internationalen Tag des Versuchstiers gibt es seit 1962. Er geht laut Info des Deutschen Tierschutzbunds auf die Initiative von Lady Dowding zurück, die in einer britischen Tierschutzbewegung aktiv war. Ihr Hauptanliegen: Keine Tierversuche in der Kosmetik.

