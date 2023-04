Auch Nationalpark Harz trägt Verantwortung für Libelle des Jahres

In jedem Jahr werden in Deutschland von verschiedenen Naturschutzorganisationen mehrere Tier- und Pflanzenarten, aber auch besondere Lebensräume als „Natur des Jahres“ nominiert – darunter auch die Alpen-Smaragdlibelle, die „Libelle des Jahres 2023“. Damit soll den Menschen die Gefährdung dieser Arten deutlich gemacht werden und die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihren Schutz gelenkt werden, so der Nationalpark Harz.

Es gibt beispielsweise das Wildtier des Jahres, den Fisch und das Insekt des Jahres, ebenso wie Baum und Blume des Jahres. Bei ihnen allen besteht Grund zur Sorge, weil sich ihr Bestand negativ entwickelt oder ihre Lebensräume bedroht sind. In diesem Jahr sind besonders viele der „Natur des Jahres“-Arten im Nationalpark Harz heimisch.

Dazu gehören das „Wildtier des Jahres“, der Gartenschläfer, der „Schmetterling des Jahres“, das Ampfer-Grünwidderchen, die „Libelle des Jahres“, die Alpen-Smaragdlibelle, das „Höhlentier des Jahres“, der Feuersalamander, der „Baum des Jahres“, die Moorbirke, der „Pilz des Jahres“, der Sumpf-Haubenpilz, und die „Flechte des Jahres“, die Falsche Rentierflechte. Der Nationalpark Harz ist ein Naturschutzgebiet. Sein Zweck ist es insbesondere, die natürliche Vielfalt an Lebensräumen, Lebensgemeinschaften und Tier- und Pflanzenarten des Harzes zu erhalten. Zudem ist der Nationalpark ein Europäisches Vogelschutzgebiet.

Verantwortung für Schutz und Erhalt von Tier- und Pflanzenarten

Mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten haben im Nationalpark Harz ihren Lebensraum – viele davon sind in Deutschland in ihrem Bestand gefährdet und deshalb besonders geschützt. So kommen dort 39 Tier- und Pflanzenarten vor, die gemäß der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union einen besonderen Schutzstatus haben.

Bei mehreren Arten trage der Nationalpark regional, bundesweit oder sogar auf europäischer Ebene eine besondere Verantwortung für ihren Schutz und Erhalt, zum Beispiel für Wildkatze und Luchs, für sämtliche der 18 dort vorkommenden Fledermausarten oder für Wanderfalke, Schwarzstorch und Ringdrossel, erklärt die Nationalparkverwaltung.

Aus dem Insektenreich ist die Alpen-Smaragdlibelle, die „Libelle des Jahres 2023“. Sie ist eine in ganz Deutschland seltene Großlibelle. Das Insekt zählt zu den Verlierern des Klimawandels und ist vom Aussterben bedroht, begründen der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und der Verband der Libellenkundler, die Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO), ihre Wahl zur „Libelle des Jahres“. Das Verbreitungsgebiet dieser kälteliebenden Libellenart erstreckt sich über den Polarkreis hinaus nach Norden – in Europa ist sie beispielsweise in Norwegen heimisch.

In Deutschland kommt sie nur in Lagen über 750 Meter Meereshöhe vor, etwa in den bayerischen Alpen oder den höheren Mittelgebirgen wie dem Harz. In Mitteleuropa ist die Alpen-Smaragdlibelle eng an Moore gebunden, wo sie kleine, flache Gewässer (zum Beispiel Schlenken) zur Fortpflanzung nutzt. Die Larven benötigen für ihre Entwicklung zum erwachsenen Fluginsekt meist drei bis vier Jahre und sind durch ihre Toleranz gegenüber kurzzeitiger Austrocknung sowie dem Einfrieren gut an das Leben in kleinen Moorschlenken angepasst.

Auswirkungen des Klimawandels wirken sich auf Lebensräume aus

Gefährdet ist diese Libellenart in Deutschland vor allem deshalb, weil sich der Klimawandel besonders stark auf diese – ohnehin seltenen – Lebensräume auswirkt, vor allem durch längerfristige oder dauerhafte Austrocknung und eine für die Larven schädliche Temperaturerhöhung. Der Fortbestand dieser Art sei auch im Harz bedroht, die Bestände seien dort in jüngster Zeit stark rückläufig, so die Nationalparkverwaltung. Viele Moorgewässer im Nationalpark sind demnach im vergangenen Jahr in einem ähnlichen Maß ausgetrocknet wie schon im Jahr 2018. Erschwerend hinzu käme die starke Isolation der Vorkommen, da in Mittelgebirgen wie dem Harz kein Ausweichen nach oben oder in angrenzende Regionen möglich sei. „Diese Wirkungen bedingen und verstärken sich gegenseitig und in Kombination mit der ohnehin schon gegebenen Seltenheit besteht daher in den Mittelgebirgen eine sehr große Aussterbewahrscheinlichkeit“, mahnen BUND und GdO.

Notwendig zum Schutz und Erhalt dieser Art sei ein intensiver Schutz ihrer Lebensräume wie der Harzer Hochmoore. Dieser könne aber nur erfolgreich sein, wenn gesamtgesellschaftlich dem Klimawandel begegnet werde, fordern die beiden Organisationen: „Bei der Alpen-Smaragdlibelle wird dies sehr deutlich, da schon angelaufene und zunächst gut funktionierende Maßnahmen zur Verbesserung und Revitalisierung der Moorlebensräume durch die Trockenheit der letzten Jahre konterkariert werden und es unsicher ist, wie diese Habitate sich weiter entwickeln werden.“