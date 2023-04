Aktuell mehr Arbeitslose als 2022 in Südniedersachsen

Etwas weniger Arbeitslose als im Vormonat, dafür deutlich mehr als noch im Vorjahr – So startet der Arbeitsmarkt im südlichen Niedersachsen in den Frühling. Wie aus dem monatlichen Bericht der Agentur für Arbeit Göttingen hervorgeht, sank die Zahl der Arbeitslosen im März im Vergleich zum Vormonat demnach um 1,2 Prozent, also von 14.585 auf 14.411 Arbeitslose. Vor Jahresfrist lag die Arbeitslosigkeit jedoch deutlich niedriger: Innerhalb von zwölf Monaten war sie demnach um 19,6 Prozent, also 2.364 Arbeitslose, angestiegen.

Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, sei die Zuständigkeit der Jobcenter für die ukrainischen Geflüchteten seit Juni 2022 Grund dafür, dass der Anstieg der Arbeitslosenzahlen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) besonders ausgeprägt sei.

Weniger neue Stellen gemeldet

In den Jobcentern der Region werden derzeit 10.178 arbeitslose Menschen betreut. Das sind 1.958 (23,8 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt für den Agenturbezirk Göttingen 6,0 Prozent und liegt damit um 0,1 Prozentpunkte unter dem Februar-Wert und einen Prozentpunkt über dem März-Wert 2022.

Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen sank hingegen sowohl gegenüber dem Vormonat als auch im Vergleich zum März 2022. Im zurückliegenden Monat meldeten Wirtschaft und Verwaltung laut dem Bericht der Arbeitsagentur demnach 890 Arbeitsstellen Agentur. Das waren 263 weniger als im Vormonat (also -22,8 Prozent) und 151 (14,5 Prozent) weniger als im März 2022. Insgesamt sind derzeit 5.879 Stellen im Bestand gelistet. Das sind 433 (6,9 Prozent) weniger als vor Jahresfrist. Von den gemeldeten Stellenofferten sind 96 Prozent sozialversicherungspflichtig.

Agentur bietet Förderungen

Klaudia Silbermann, Chefin der Agentur für Arbeit Göttingen, führt zu der aktuellen Entwicklung aus: „Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen war im Rahmen der saisonalen Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten. Allerdings schwächelt die übliche Frühjahrsbelebung in unserer Region derzeit noch etwas. Dabei korrespondiert der nur leichte Rückgang der Arbeitslosigkeit mit einer gewissen Zurückhaltung der Betriebe bei der Besetzung und Meldung neuer Stellen. Die Betriebe stehen immer noch vor vielen Herausforderungen. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass die Frühjahrsbelebung auch in unserer Region noch mehr Fahrt aufnimmt und nach Ostern der Arbeitsmarkt stärker in Bewegung kommt.“

Mit Qualifizierung und vielfältigen anderen Förder- und Beratungsangeboten stünde die Agentur für Arbeit bereit, Arbeitsuchende und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu unterstützen.

Mehr offene Stellen als Azubis

Die Perspektiven für Ausbildungssuchende in der Region sind gut – Das zumindest belegen laut dem Bericht der Agentur für Arbeit die Daten, die bis dato für den diesjährigen Ausbildungsmarkt vorliegen. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen übersteigt demnach auch in diesem Jahr die Zahl der Jugendlichen, die sich bei der Arbeitsagentur und den Jobcentern ausbildungssuchend gemeldet haben.

Seit Oktober haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber insgesamt 2.523 Ausbildungsstellen und duale Studienangebote bei der Agentur für Arbeit Göttingen gemeldet. Auf der anderen Seite haben sich seit Oktober 1.540 Ausbildungsinteressierte bei der Arbeitsagentur und den Jobcentern gemeldet, um mit ihrer Unterstützung ins Berufsleben zu starten. 946 junge Menschen warten weiterhin auf die Zusage für eine Lehrstelle, 1.641 Ausbildungsplätze sind aktuell noch zu besetzen. Statistisch kommen somit aktuell 58 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber auf 100 unbesetzte Ausbildungsstellen.

Silbermann ermutigt Ausbildungssuchende, zum Beispiel die letzte Woche der Osterferien spontan zu nutzen, um in den Wunschberuf hineinzuschnuppern und sich dem potenziellen Ausbildungsbetrieb zu präsentieren. „Motivation und Talent können Türen öffnen, die aufgrund des Zeugnisses geschlossen scheinen. Es lohnt sich, anzuklopfen, nachzufragen und auszuprobieren.“

Im Landkreis Göttingen 10.382 Menschen arbeitslos

Im März ging die Zahl der Arbeitslosen in den beiden zum Agenturbezirk zählenden Landkreisen Göttingen und Northeim im Vergleich zum Vormonat zurück, teilt die Agentur für Arbeit weiter mit. Wie schon in den letzten Monaten lägen die aktuellen Werte allerdings deutlich über denen des Vorjahresmonats. Im März waren im Landkreis Göttingen 10.382 Menschen arbeitslos, 129 (1,2 Prozent) weniger als im Februar und 1.735 (20,1 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.

Die Arbeitslosenquote beträgt für März 6,1 Prozent. Damit kletterte sie gegenüber März 2022 um 1,1 Prozentpunkte nach oben. Im Landkreis Northeim liegt die aktuelle Arbeitslosenquote bei 5,8 Prozent und damit einen Prozentpunkt über dem Vorjahreswert. Im März waren hier 4.029 Menschen arbeitslos gemeldet, 45 weniger als im Februar (-1,1 Prozent). Im Vergleich zu 2022 stieg die Zahl der Arbeitslosen allerdings um 629 (18,5 Prozent).