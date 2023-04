Landkreis beschließt: Energiehotline statt Härtefallfonds

Menschen, die aufgrund der massiv gestiegenen Energiekosten in finanzielle Not geraten sind und keine anderen staatlichen Unterstützungsleistungen erhalten, können Zuschüsse aus dem niedersächsischen Härtefallfonds beantragen, informiert der Sozialverband Deutschland (SoVD) in einer Pressemitteilung.

Das Problem sei, dass Landkreise und kreisfreie Städte für die Abwicklung zuständig seien – sofern sie sich überhaupt an dem Programm beteiligen. Das sei bislang kaum der Fall, beklagt der Landesverband Niedersachsen des SoVD und fordert die Kommunen auf, ihren Bürgerinnen und Bürgern diese Entlastung zugänglich zu machen.

Kreis der Anspruchsberechtigten ist zu klein

Auch Göttingen verzichtet auf die Landeszuschüsse. „Der Landkreis hat sich entschieden, nicht auf die Fördermittel des regionalen Härtefallfonds zurückzugreifen“, erklärt Nina Winter vom Fachdienst Wohnraumförderung. Denn der bürokratische Aufwand sei hoch, während der Kreis der Anspruchsberechtigten sehr klein sei. Das Verfahren sei zu kompliziert, kritisiert ebenfalls der SoVD und hätte sich eine zentrale Antragsstelle gewünscht.

Das Land übernimmt ein Drittel der Kosten, wenn Landkreise oder kreisfreie Städte gemeinsam mit den örtlichen Energieversorgungsunternehmen einen entsprechenden Härtefallfonds auflegen, erläutert das Sozialministerium. „Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass niemand in Niedersachsen durch das Sicherungsgesetz rutscht. Die regionalen Härtefallfonds sind für Personen gedacht, die andernfalls keinen Anspruch auf staatliche Hilfen hätten und dennoch von Energiesperren bedroht sind“, heißt es vom Ministerium, das aber auch einräumt, dass die Zahl dieser Härtefälle gering sein dürfte.

Energiehotline für schnelle und unbürokratische Hilfe

Das bestätigt Nina Winter. Es gebe im Landkreis nur sehr wenige spezielle Ausnahmen, die von dem Härtefallfonds profitieren würden; Anfragen habe es noch keine gegeben. Umsetzung und Antragstellung seien hingegen so aufwendig und komplex, dass von einer Einrichtung des Fonds abgesehen wurde.

„Aufgrund des Sicherheitsnetzes, das durch andere Leistungsmöglichkeiten besteht, werden Anspruchsberechtigte durch diese Entscheidung des Landkreises nicht benachteiligt“, betont Winter und verweist auf die Energiehotline, die der Landkreis Göttingen eingerichtet hat. Hier erhielten Betroffene bei Fragen und Bedarf schnell und unbürokratisch Hilfe. Erreichbar ist die Energiehotline unter Tel. 0551/ 525 3001.