In der Universitätsmedizin Göttingen wird gestreikt

Kein Ende in Sicht beim Streit zwischen Verdi und der Klinikservice GmbH (KSG) der Universitätsmedizin Göttingen (UMG): Wie die Gewerkschaft am Dienstag, 21. März, in einer Mitteilung bekannt gab, kommt es auch in der laufenden Woche zu Streiks beim Service- und Reinigungspersonal der UMG. Grund sei laut Verdi, dass sich weiterhin keine Tarifeinigung mit der Geschäftsführung abzeichne.

Der Streit zwischen Gewerkschaft und KSG läuft bereits seit Monaten. Verdi fordert angesichts der Preissteigerungen im ersten Schritt eine spürbare Lohnerhöhung und in der Perspektive eine Angleichung an den Tarifvertrag der Länder. Die KSG hatte zuletzt im Januar ein neues Angebot vorgelegt, das sie als „fair und angemessen“ bezeichnet. Verdi jedoch kritisiert, dass die tabellenwirksamen Entgelterhöhungen schon die Preissteigerung der beiden ersten Jahre der Laufzeit nicht ausgleichen würden.

„Wir bedauern, dass erneut Streiks notwendig sind, um Druck für ein einigungsfähiges Angebot zu machen“, so Verdi-Vertreter Thilo Jahn. Man habe der Arbeitgeberseite eine schlanke Tarifeinigung mit kurzer Laufzeit vorgeschlagen. „Damit liegt ein Vorschlag für eine schnelle Lösung und vorläufige Befriedung auf dem Tisch“, betont Jahn weiter „Wir sind jederzeit bereit, hierüber zu verhandeln und in der Folge den Arbeitskampf auszusetzen.“