Blindgänger: Evakuierung in Göttingen schränkt Bus und Bahn ein

In der Göttinger Weststadt hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) zusammen mit einer Spezialfirma weitere Flächen und Verdachtspunkte sondiert. Auf dem Gelände zwischen S-Arena und Leine weisen Messergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit auf vier Bombenblindgänger hin. Aus diesem Grund wird am Samstag, 25. März, in der Weststadt im Stadtgebiet Göttingen in einem Radius von 1.000 Metern um die Fundstelle großflächig evakuiert.

Den Bereich darf an dem betreffenden Tag bis zum Abschluss der Maßnahme ab Betriebsbeginn kein Bus befahren, ausgenommen sind die Frühwagen am Samstagmorgen und die Evakuierungsbusse der Göttinger Verkehrsbetriebe. Die GöVB wird während der Evakuierung von 5 bis 6 Uhr mit zwei Evakuierungslinien einen Shuttleverkehr zur Notunterkunft anbieten.

Die Stadtbusse Göttingen werden großflächig umgeleitet. Eine Übersicht aller Umleitungen wird unter www.goevb.de veröffentlicht.

Regionalbusse und Regionalzüge von und nach Göttingen am Tag der Sprengung

Für die Regionalbusse von und nach Göttingen gelten für die beiden Tage der Sperrung nachfolgende Einschränkungen: Die Linie 130 beginnt/endet an der Haltestelle Eiswiese. Die Linie 140 beginnt/endet an der Haltestelle Eiswiese, die Linien 150, 154, 155 und 160 beginnen/enden an der Haltestelle Theaterplatz. Weiterfahrende Fahrgäste haben die Möglichkeit in den Schienenersatzverkehr umzusteigen. Die Linien 180 und 185 beginnen/enden an der Haltestelle Lutteranger. Die Linien 110, 120, 210 und 220 beginnen/enden am Kauf Park (alte Fernbus Haltestelle).

Auch die Regionalzüge sind von den Maßnahmen betroffen. Der Schienenersatzverkehr (SEV) für alle RB und RE sowie die Züge des Fernverkehrs hält während der Evakuierung am Albaniplatz. Die Regionalzüge beginnen/enden in Northeim sowie in Eichenberg, ab dort wird ein SEV eingerichtet. Für den RE1 erfolgt der SEV bis/ab Leinefelde – dort besteht Anschluss an die Ersatzbusse von und nach Erfurt.

Fahrzeiten der Ersatzbusse finden Betroffene unter www.vsninfo.de oder unter www.bahn.de. Fahrgäste werden außerdem gebeten sich auf den Webseiten der Schienenunternehmen www.der-metronom.de, www.cantus-bahn.de, www.nordwestbahn.de und www.bahn.de über weitere Änderungen und den Betriebsablauf zu informieren.

