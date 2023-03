Göttingen. Erste ihrer Art in Deutschland: Landesweite Anlaufstelle für Pflegende bei ethischen Fragen ist an der Universitätsmedizin Göttingen angesiedelt

Göttingen Neue Ethikkommission für Berufe in der Pflege in Niedersachsen

Wie lässt sich in der Pflege mit demenziell veränderten Menschen, mit Sterbe- und Suizidwünschen oder der pflegerische Versorgung in Zeiten des Pflegefachkräftemangels umgehen? Mit diesen ethischen Fragen sind auch Pflegende in ambulanten Diensten, Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern und Kliniken in ihrem Berufsalltag häufig konfrontiert. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung will Angehörige der Pflegeberufe im Umgang mit diesen Fragen stärken. Hierzu hat es mit der Verordnung zum 1. Januar 2023 eine Ethikkommission für Pflegeberufe eingerichtet. „Diese Kommission ist die erste ihrer Art in Deutschland“, unterstreicht ein Sprecher der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Die konstituierende Sitzung der niedersachsenweit neuen Einrichtung fand am Freitag, 17. März, in der Akademie für Ethik in der Medizin Göttingen statt. Die neue Ethikkommission für Pflegeberufe soll Berufsangehörigen und deren Organisationen durch Empfehlung und Beratung in der täglichen Praxis Orientierung geben und bei ethischen Entscheidungen unterstützen.

„Die Pflege steht vor großen Herausforderungen. Dem wollen wir etwas entgegensetzen“, sagte Dr. Andreas Philippi, Niedersächsischer Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, in Göttingen während der konstituierenden Sitzung der Ethikkommission für Berufe in der Pflege in Niedersachsen.

Interdisziplinäre Diskussion

Philippi betonte weiter: „Die Arbeit der Ethikkommission soll den Pflegekräften Sicherheit in der täglichen Praxis geben. Unabhängig von verbandlichen und politischen Interessen bringen sie ihre individuelle Sichtweise auf die Pflege in die interdisziplinäre Diskussion ein.“

Die Kommission ist mit 17 Mitgliedern interdisziplinär besetzt. Sie sind auf Vorschlag von Berufs- und Fachverbänden für vier Jahre berufen. Zu den Mitgliedern gehören Personen aus Pflegepraxis und Pflegewissenschaft, Philosophie, Theologie, Rechtswissenschaften und Gesundheitsökonomie. Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie deren Angehörige sind ebenfalls in der Kommission vertreten.

Die Ethikkommission wird durch das Land Niedersachsen finanziell getragen und durch eine Geschäftsstelle unterstützt. Sie ist beim Verein Akademie für Ethik in der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen angesiedelt.

Kommissionsleitung gewählt

In der ersten Sitzung der neuen Ethikkommission stand unter anderem die Wahl der neuen Kommissionsleitung auf dem Programm. Die Kommission verständigte sich zudem über die Arbeitsgrundlagen und die Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit.

Zum Vorsitzenden wurde der Pflegewissenschaftler Lutz Schütze (Hochschule Hannover, Lehrkraft für besondere Aufgaben, Abt. Pflege und Gesundheit der Fakultät V Diakonie, Gesundheit und Soziales) gewählt. Die Stellvertretung übernimmt die Medizin- und Pflegeethikerin Prof. Dr. Sabine Wöhlke (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Department Gesundheitswissenschaften). Als ausgebildete Kranken- und Gesundheitspflegerin und -pfleger verfügen beide auch über langjährige praktische Berufserfahrung in der Pflege. „Ethik in der Pflege ist keine Nebensache. Sie bietet beruflich Pflegenden Orientierung und konkrete Hilfestellungen, um ihren anspruchsvollen, gesellschaftlichen Auftrag wahrnehmen zu können“, sagt Lutz Schütze.