Northeim. Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei bei Brand in Volkshochschule Northeim im Einsatz. Schadenshöhe 150.000 Schaden

Bei einem Dachstuhlbrand ist in der Volkshochschule Northeim hoher Sachschaden entstanden.

Blaulicht Northeim 40 Personen bei Brand in VHS Northeim evakuiert

In Northeim ist am Freitagvormittag, 17. März, im Gebäude der Volkshochschule in der Wallstraße ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr, Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk Ortsverband Northeim und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

„Mit dem Alarmstichwort ,Zimmerbrand’ wurden wir um 10.06 Uhr durch die Leitstelle Northeim zu einem Objekt an der Wallstraße in Northeim alarmiert. Noch während des Anrückens erhöhte die Leitstelle das Stichwort aufgrund mehrerer Anrufe auf ,Dachstuhlbrand’. Diese Lage bestätigte sich bei Eintreffen des Brandmeisters vom Dienst“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Northeim auf Facebook. Die Wehren aus aus Sudheim und Langenholtensen seien nachalarmiert worden.

Sechs Trupps mit Atemschutz

„40 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert während die Brandbekämpfung per Drehleiter und Innenangriff durch die Feuerwehr erfolgte“, informiert die Polizei Northeim.

Insgesamt sechs Trupps seien, so die Feuerwehr, zur Brandbekämpfung unter Atemschutz vorgegangen, während über die Drehleiter in den ersten Minuten eine Ausbreitung des Feuers durch den Einsatz des Wenderohrs habe verhindert werden können. Die Nachlöscharbeiten hätten bis circa 12.30 Uhr gedauert. Die Wallstraße war für die Zeit des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.

Neben ca. 25 Kräften der Polizei waren rund 70 Rettungskräfte vor Ort im Einsatz. Die Brandursache ist laut Angaben der Polizei bisher unbekannt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. pol/ffw/kic