Geflohener Gefangener aus Wolfenbüttel gefunden

Der Geldautomatensprenger Tolga A. hätte noch neun Jahre absitzen müssen. Nach einem Gottesdienst geht er unbewacht auf die Toilette – und entkommt. Nun wurde der Flüchtige in Göttingen festgenommen.

Der im Rahmen eines begleiteten Gruppenausgangs am 5. Februar aus der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel entwichene Strafgefangene konnte in der Nacht vom 10. März auf den 11. März um 0.55 Uhr festgenommen und der JVA Rosdorf zugeführt werden. Der Gesuchte wurde auf einer Raststätte bei Göttingen ergriffen. Er befand sich in Begleitung seiner Lebensgefährtin und wies sich mit den Personalpapieren seines Bruders aus.

Der Gesuchte versuchte zunächst zu flüchten, als die Beamten ihn festnehmen wollten. Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann sagt: „Ich bedanke mich bei allen beteiligten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihren Einsatz und gratuliere zu diesem Fahndungserfolg.“

