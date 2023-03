B 241: Fahrbahnsanierung bei Goslar geht weiter

Nach der Winterpause beginnt der letzte Bauabschnitt der Gemeinschaftsmaßnahme des Goslarer Geschäftsbereiches der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit der Stadt Goslar zur Sanierung der Ortsdurchfahrt. Ab Montag, 20. März, wird die Gegenfahrbahn der Bundesstraße 241, Clausthaler Straße, von der Einmündung „Nonnenweg/Clausthaler Straße“ bis zum Ortseingang nach Goslar erneuert.

„Die Arbeiten werden bei günstiger Witterung voraussichtlich sechs Wochen andauern und bringen Beeinträchtigungen für den Verkehr durch Sperrungen mit sich“, heißt es vonseiten der Behörde. Fußgänger und Radfahrer können auf dem Gehweg passieren.

Zunächst wird am Montag die Verkehrssicherung aufgebaut, es folgen Arbeiten am Gehweg, bevor die alte Fahrbahn abgefräst wird. Der Einbau des neuen Asphalts erfolgt an zwei Tagen, voraussichtlich nach Ostern. Nach dem Einbau eines Fahrbahnteilers im Kreuzungsbereich, diversen Arbeiten an Fugen und Schachtabdeckungen, folgt die Markierung der Fahrbahn, bevor die Verkehrssicherung wieder abgebaut werden kann und die Straße Ende April wieder freigegeben werden soll.

Die geplante Verkehrslenkung

Aus Clausthal-Zellerfeld kommend kann der Verkehr ampelgesteuert über den Reiseckenweg in Richtung Schützenplatz passieren. Das Linksabbiegen aus dieser Richtung in den Nonnenweg/Von-Garßen-Straße ist nicht möglich. Hier ist die Umleitung Reiseckenweg, Köppelsbleek, Bismarkstraße, Hildesheimer Straße, Nonnenweg ausgeschildert. Vom Knoten Astfelder Straße/Von-Garßen-Straße aus ist die Baustelle Knoten Nonnenweg/Clausthaler Straße voll gesperrt. Hier ist die Umleitungsstrecke in umgekehrter Fahrtrichtung ausgeschildert. Vom Schützenplatz kommend kann der Verkehr ampelgesteuert in Richtung Clausthal-Zellerfeld und Nonnenweg/Von-Garßen-Straße passieren.

Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmenden und Anlieger, auch im Namen der Stadt Goslar, um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und die Beeinträchtigungen.

Die Gemeinschaftsmaßnahme der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit der Stadt Goslar, läuft seit April 2022. Dabei wurden die Fahrbahnen der Astfelder Straße (B82) auf etwa 650 Metern saniert. Eine Strecke von 1.700 Metern wird am Ende der Arbeiten auf der Clausthaler Straße/Reiseckenweg (B 82/B 241) auf ganzer Breite erneuert sein. Auf Teilabschnitten werden Gehwege und Bushaltestellen erneuert. Die Baukosten betragen etwa 2,3 Millionen Euro.