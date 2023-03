Martin-Luther-King-Musical in Göttingen: Es gibt erste Einblicke

Göttingen. Der Themenabend zum Martin-Luther-King-Musical findet am Dienstag, 14. März in der Ev.-luth. Kreuzkirchengemeinde Göttingen statt. Darum geht es.

Ein Traum verändert die Welt: Mit einem Themenabend zum Martin-Luther-King-Musical führen Komponist Hanjo Gäbler und Texter Andreas Malessa in dessen Entstehung ein. Musikalisch unterstützt werden sie dabei von 70 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Pop-Kantor Rüdiger Brunkhorst. Seit Wochen proben mehr als 700 Mitwirkende aus Südniedersachsen für das Musical über den US-amerikanischen Bürgerrechtler, das Ende April in der Lokhalle in Göttingen aufgeführt wird. Der musikalische Themenabend in der Göttinger Kreuzkirchengemeinde am Dienstag, 14. März, ist kostenfrei.

„I have a dream“ – dieses Zitat des Friedensnobelpreisträgers Martin Luther King, der für die Gleichberechtigung Schwarzer eintrat, zieht sich durch das Musical. Doch wer war Martin Luther King? Wie wurde er zu dem Bürgerrechtler, der auf Gleichberechtigung und Frieden setzte? Wenige Wochen vor der Musicalaufführung jährt sich die Ermordung Kings durch einen Rassisten zum 55. Mal.

Chor mit 70 Sängerinnen und Sängern

Andreas Malessa und Hanjo Gäbler gehen im Themenabend auf die Lebensstationen Kings und auch auf den Entstehungsprozess des Mitmachmusicals ein. Mit musikalischen Einlagen wird der Chor mit 70 Sängerinnen und Sängern, viele davon aus den Kirchenkreisen Göttingen-Münden und Leine-Solling, einen Einblick in das Musical geben, das am 29. April in der Lokhalle in Göttingen aufgeführt wird.

Infos:Karten für das Musical sind unter www.king-musical.de/ticketserhältlich.

Der Themenabend beginnt am Dienstag, 14. März, um 18.30 Uhr in der Ev.-luth. Kreuzkirchengemeinde Göttingen, Immanuel-Kant-Str. 46.