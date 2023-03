Hann. Münden: 13-Jähriger wird auf dem Heimweg angegriffen

Auf offner Straße attackierte ein Unbekannter einen 13-Jähriger und verletzte ihn dabei leicht – Täter sowie Zeugen werden weiterhin polizeilich gesucht.

Am 1. März gegen 14.30 Uhr befand sich der Junge auf dem Nachhauseweg auf der Straße Am Entenbusch in Hann. Münden (Landkreis Göttingen), als er dann auf den Unbekannten Angreifer traf. Dieser fing aus heiterem Himmel einen Streit mit dem Jungen an und beleidigte diesen. Als der Heranwachsende ihm entgegentrat, entwickelte sich ein Handgemenge, infolgedessen der Junge geschubst und geschlagen wurde. Während er sich dabei zur Wehr setzte und lautstark um Hilfe schrie, kamen zwei bislang unbekannte Fußgänger auf das Geschehen hinzu und zogen den Angreifer von dem Jungen weg.

Dieser riss sich von den beiden Helfern los, stieg in einen silbernen Kleinwagen und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Polizei bittet um Hilfe

Die beiden Fußgänger werden nun als Zeugen des Vorfalls von den Ermittlern aus Hann. Münden gesucht und gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.