Wie „Boomer“ den Landkreis Göttingen retten sollen

Göttingen/Osterode. Babyboomer in Rente: Fluch oder Segen? Welches Potenzial die zwischen 1955 und 1969 Geborenen für die Gesellschaft in der Region haben könnte.

Sie sind konservativ, vertreten eine überholte Arbeitsmoral und klammern sich an einen von Wohlstand und Wachstum geprägten Lebensstil – Das ist das gängige Klischee zur sogenannten Boomer-Generation. Und Angehörige dieser Generation – also Menschen, deren Geburtsjahr zwischen 1955 und 1969 liegt – gibt es im Landkreis Göttingen mehr als alle anderen. Viele von ihnen gehen aktuell in Rente und hinterlassen besonders in Zeiten des Fachkräftemangels riesige Lücken in der Arbeitswelt.

Weil die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, werden dem Arbeitsmarkt in Deutschland laut dem statistischen Bundesamt bis zum Jahr 2036 insgesamt 12,9 Millionen Menschen verloren gehen – knapp 30 Prozent der Erwerbstätigen. Das trifft auch den Landkreis Göttingen: 35.000 Menschen weniger werden es in den kommenden zehn Jahren in Südniedersachsen sein. Laut dem Statistischen Berichtsheft des Landkreises Göttingen ist die Gruppe der 50 bis unter 65-Jährigen im Vergleich mit anderen Altersklassen die größte.

Boomer hinterlassen Lücke auf dem Arbeitsmarkt

Doch die scheidenden Boomer hinterlassen nicht nur eine Lücke auf dem Arbeitsmarkt, welche die geburtenschwächeren Folgegenerationen nicht werden schließen können, ihr Renteneintritt birgt das Potenzial für weitere Probleme: Wie kann das Gesundheitssystem eine zunehmende Zahl älterer Menschen auffangen? Welche Wohnmodelle müssen gefunden werden, um alternden Grundbesitzerinnen und -besitzern bedarfsgerechte Angebote zu machen? Wie kann möglicher Vereinsamung bei Kinderlosen vorgebeugt werden? Und gibt es ihn überhaupt, den typischen „Boomer“, der dem eingangs geschilderten Klischee entspricht?

Diese und weitere Fragen nimmt sich der Demografiebeirat des Landkreises Göttingen aktuell vor, und veranstaltete einen „Brainstorming“-Termin. „Boomer – Fluch oder Segen?“ so dürfte sich die Fragestellung zusammenfassen lassen. Conrad Finger, Dezernent für Jugend, Bildung, Kultur, Soziales, innere Dienste und Recht, formulierte es denn auch so ähnlich: „Ist die Babyboomer-Generation unsere Rettung? Ich hoffe es. Denn ist sie es nicht, ist sie irgendwann unser Problem“, sagte er in seiner kurzen Einleitung.

So wurden im Expertengremium – bestehend aus Mitgliedern der Kreisverwaltung und der Kreistagsfraktionen, sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Fachnetzwerken, Verbänden, Vereinen, Kirchen, Wissenschaft, Wirtschaft – dann nicht nur die Probleme benannt. Auch das Potenzial der Generation für die Gesellschaft war Kernthema und Grundlage für die Ideensammlung mit dem Ziel, konkrete Handlungsfelder zu ermitteln, wie die frisch gebackenen oder angehenden Rentnerinnen und Rentner das gesellschaftliche Leben bereichern und zugleich weiter aktiv daran teilhaben könnten.

Handlungsfelder für weitere Arbeit identifiziert

Dabei kristallisierten sich aus den Redebeiträgen der Experten klare Handlungsfelder heraus. So müsse der Übergang vom Beruf in die Rente gestaltet werden, zum Beispiel durch ein Ausgleiten aus dem Beruf ins ehrenamtliche Engagement. Außerdem müssten Netzwerke geschaffen werden, um vor allem im ländlichem Raum Perspektiven, Stabilität und Lebensqualität zu bieten. Das erfordere, Wohnformen neu zu denken, zum Beispiel um durch Konzepten wie Nachbarschaftliches Wohnen Einsamkeit vorzubeugen, ohne die Autonomie der Menschen zu gefährden. Auch klimafreundliche Wohnmodelle und Quartiere mit integrierten vorpflegerischen Maßnahmen, die auf das Alter vorbereiten sollen, müssten bedacht werden.

Viele Ideen, wenig Konkretes – Aber genau dafür war das Brainstorming des Demografiebeirates gedacht. Die Ergebnisse sollen nun verdichtet und später Projekte daraus abgeleitet werden. Und klar wurde durch die Einsichten aus den verschiedenen Branchen mindestens eines: Den typischen Boomer oder die typische Boomerin gibt es nicht. Stattdessen sei die Generation ebenso divers in Ansichten und Bedürfnissen wie jede andere auch.

„Wohnen in der altersfreundlichen Stadt“

Grundlage und Anlass für die Ideensammlung des Demografiebeirates war eine Studie der Körber-Stiftung, einer Stiftung, die sich laut eigener Aussage für die Verständigung verschiedener Gesellschaftlicher Gruppen einsetzt. In diesem Fall: Zwischen Boomern und nachfolgenden Generationen. „Ageing in Place – Wohnen in der altersfreundlichen Stadt. Kommunale Strategien für die Babyboomer-Generation“ lautet der Titel ihrer jüngsten Veröffentlichung zum Thema.

Doch eine „altersfreundliche Stadt“, das ist eben nicht nur eine, die konkret auf die Bedürfnisse der Älteren zugeschnitten ist. Vielmehr nutzt und verbindet sie das Potenzial aller Generationen und schafft so gesellschaftlichen Mehrwert, etwa durch Konzepte wie „Wohnen für Hilfe“, bei dem Jüngere günstigen Wohnraum gegen Hilfsdienste wie Einkaufen oder Rasenmähen angeboten bekämen.

Exkurs: Kleine Generationenkunde

Als „Babyboomer“ werden die Menschen bezeichnet, die zwischen 1955 und 1996 zu den Zeiten steigender Geburtenraten (dem „Babyboom“) geboren wurden. Laut Studien legen sie eine besonders hohe Arbeitsmoral an den Tag und sind karriereorientiert. Geprägt ist die Generation der Boomer von einer kriegsfreien Zeit und dem aufkeimenden Wohlstand in Deutschland.

Millennials, auch Generation Y, ist der Sammelbegriff für alle zwischen den frühen 1980er Jahren und den späten 1990er Jahren Geborenen. Der Buchstabe „Y“, ausgesprochen wie der englische Buchstabe und damit auch wie das Wort „why“ ( dt. „warum“), soll auf die für die Generation als typisch geltende Neigung zum Hinterfragen anspielen. Millennials wird zugeschrieben, wenig Wert auf geradlinige Lebensläufe und einen größeren Fokus auf Selbstverwirklichung und das persönliche Wohlbefinden zu legen, als vorherige Generationen.

Als Generation Z, kurz auch „Gen Z“, werden die heutigen Teenager bis Mittzwanziger bezeichnet, die aktuell erst beginnen, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Sie sind geprägt durch den Einfluss digitaler Medien und profitieren vom Fachkräftemangel: Arbeitssuchende der Gen Z haben in der Regel mehr Möglichkeiten als Angehörige ihrer Vorgängergenerationen, was sich Studien zufolge in einer gelasseneren Stimmung in Bezug auf Leistung schon während der Schulzeit bemerkbar macht.

Die Generation zwischen den Babyboomern und den Millennials wird als Generation X bezeichnet. Die Menschen, die nach 2012 auf die Welt gekommen sind oder bis 2025 noch geboren werden, gehören zur „Generation Alpha“. Beide spielen in den öffentlichen Diskussionen um Generationenkonflikte meist eine untergeordnete Rolle.

Zu den angeblichen spezifischen Charakteristika der Generationen gibt es zahlreiche Studien, die allerdings mit oft unklaren oder widersprüchlichen Aussagen. Generell weisen Forscherinnen und Forscher darauf hin, dass Generationen immer aus Individuen gebildet werden und kollektive Charakteristika nur bedingt verlässlich benannt werden können