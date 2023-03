Konzert in Seesen In Seesen: „Musik mit Witz, Charme & Frack“

Mit viel Witz und Charme treten die elf befrackten Herren mit ihrem Programm: „Musik mit Witz, Charme & Frack“ am Samstag, dem 11. März, im Kulturforum Seesen auf.

Mit amüsanten Interpretationen der „Wilhelm Tell Fantasie“, „Wagners gesammelte Werke“, Carmen-Suite, Bolero, oder der durch Jerry Lewis bekannt gewordene „The Typewriter-Song“ , sowie Swingtitel von „Rhythm is our Business“, „In the Mood“ bis hin zu Benny Goodman´s „Sing,sing,sing“, spielen die Musiker ein Konzert für ein Publikum jeden Alters, das begeistert und bestens unterhalten wird.

Berliner Big Bands gibt es viele. Diese jedoch ist anders:

Frecher, verrückter und verspielter. Die Musiker kommen aus verschiedenen bekannten Berliner Orchestern und bilden unter der Leitung von Thomas Hoffmann eine witzige, mitreißende und charakterstarke Formation.

Samstag, 11. März, 20 Uhr, Aula im Schulzentrum, St.-Annen-Straße 30, Seesen, Tickets unter: www.kulturforum-seesen.de