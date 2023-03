Konzert in Göttingen Live in Göttingen: Vollgasrock aus St. Pauli

Fast 30 Jahre laut, live und in Farbe. Fast 30 Jahre Tausende von Kilometern auf der Straße. Das Ergebnis: Eine mit allen Wassern gewaschene, breitbeinige, kraftstrotzende, aus allen Rohren feuernde, hochenergetische Liveshow. Amtlich, gefühlsecht, schokoschmackig und im Frühjahr 2023 wieder verfügbar.

So, wisst Ihr Bescheid. Für alle, die an dieser Stelle noch nicht genug gelesen haben, um sich mindestens alle verfügbaren Tickets der Tour zu sichern, denn wie der Volksmund weiß: Es ist nicht vorbei, solange die beleibte Dame singt. Okay, bei Ohrenfeind ist es eher ein beleibter Herr.

Obwohl Band-Mastermind, Bassist, Mundharmonika-Spieler und Sänger Chris Laut das weit von sich weist: ‘Sag noch einmal Herr zu mir und ich bewerfe Dich mit Wattebäuschen, bis Du blutest, Freundchen!’.

Okay, okay: ‘Vollgasrock aus St. Pauli’, ‘volles Brett von der Reeperbahn’, ‘St. Pauli-Lokalkolorit’, ‘deutsche Antwort auf AC/DC’, ‘tätowierter Glatzkopf mit Reibeisenstimme’, ‘augenzwinkernder, breitbeiniger Machismo, den auch Frauen gut finden können’ – was wurde nicht schon über die Volldampfroggenrohlmaschine von der Waterkant gesagt, geschrieben und bei Vollmond getanzt? Als eine der emsigsten und lautstärksten Kapellen im norddeutschsprachigen Roggenrohl muss man sich eben Einiges gefallen lassen. Die gute Nachricht: All das stimmt! Wenn Ohrenfeind die Bühne entern, machen sie keine Gefangenen.

Wer bisher lediglich ihre Studio-Alben kennt, wird sich wundern, was für eine Schippe Robert ‘Jöcky’ Jöcks (Trommeln), Keule Rockt (Gitarren aller Art) und Chris Laut (Bass, Harp, Hals) live nochmal obendrauf packen. Rund zwei Stunden volle Pulle pures Adrenalin, Riff-Rock-Hits aus einem Vierteljahrhundert, drei bis in die Haar- bzw. Bartspitzen motivierte Roggenrohl-Vollblüter ohne Netz und doppelten Boden. Zwei Stunden volles Risiko – da ist nix gedoppelt, da kommt kein Ton aus der Dose, selbst der Schweiß ist echt.

Krawallgeigensymphonie - ‘Muss man gesehen haben’ sagen Leute, die schon mal live von der dreifaltigen Dampfwalze aus St. Pauli überrollt worden sind - wenn sie Tage danach wieder ansprechbar sind und man ihnen das Grinsen aus dem Gesicht operiert hat. Also: Ab geht das! Roggenrohl!

Freitag, 10. März, Exil Göttingen, Weender Landstraße 5, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Eintritt VVK: 21,- Euro (+ Geb.) Kulturticket der Uni Göttingen: VVK: 18,- Euro (+ Geb.) Abendkasse: 25 Euro