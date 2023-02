Abfallwirtschaft: Altkreis Osterode nicht von Streiks betroffen

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen am heutigen Dienstag in ganz Südniedersachsen weiter: Wie die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt gibt, könnte das Auswirkungen auf die Müllabfuhr im Landkreis Göttingen haben – Jedoch nicht im Altkreis Osterode. Dieser scheint ohne Beeinträchtigungen davon zu kommen: „Die Entsorgungsanlage Hattorf am Harz wird nach derzeitigem Kenntnisstand geöffnet sein. Damit ist auch dort die Anlieferung von Abfällen möglich“, teilte der Landkreis gestern mit. Auch die Müllabfuhr im Altkreis Osterode sei von dem Warnstreik voraussichtlich nicht betroffen und werde ohne Einschränkungen stattfinden. „Wertstoffsäcke und Altpapier werden planmäßig abgeholt.“

Anders in anderen Teilen des Landkreises: So werde die Mechanisch-Biologische Vorbehandlungsanlage (MBA) des Abfallzweckverbandes in Deiderode voraussichtlich heute bestreikt. Damit seien auch Abfallanlieferungen zur Entsorgungsanlage und dem Recyclinghof Deiderode nicht möglich. Die Entsorgungsanlagen in Breitenberg und Dransfeld seien voraussichtlich geöffnet. Dort sind auch Anlieferungen von Boden und Bauschutt sowie von Grünabfällen möglich. Es könnten jedoch Wartezeiten auftreten. Schließlich könnte der Warnstreik auch Auswirkungen auf die Leerung der Restabfallbehälter im Altkreis Göttingen haben.

„Möglicherweise bleiben einige Restabfallbehälter gefüllt stehen. In diesen Fällen wird die Leerung zeitnah nachgeholt werden“, teilt der Landkreis mit. Weiterhin könnten möglicherweise Sperrmüll und Altholz im Altkreis Göttingen nicht vollständig abgefahren werden. „Sollte dies der Fall sein, wird die Abholung zeitnah nachgeholt.“