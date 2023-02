Eine Woche im Zeichen der Chemie bei der TU Clausthal

Beim Internationalen Clausthaler Chemie Workshop bieten zahlreiche Institute der TU Clausthal verschiedene Praktika in ihren Laboren an.

Beim siebten Internationalen Clausthaler Chemie Workshop (ICCW) standen Studiengänge mit chemiewissenschaftlichem Bezug im Mittelpunkt. Teilnehmende aus fünf Ländern kamen hierfür an die TU Clausthal.

23 Schülerinnen und Schüler aus Frankreich, der Slowakei, Italien, den Niederlanden und aus der Clausthaler Umgebung, nahmen am ICCW teil. Eine Woche verbrachten sie an der Oberharzer Universität. Das Programm des Workshops zeigte, wie vielfältig Chemie sein kann: Sieben Institute der TU Clausthal boten anschauliche Praktika und Vorträge an. Unter anderem untersuchten die Schülerinnen und Schüler am Institut für Anorganische und Analytische Chemie herkömmliche Lebensmittel und frei verkäufliche Arzneimittel auf ihre Bestandteile.

Kreative Experimente und Einblicke in verschiedene Institute

Kreativ wurden sie am Institut für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik. Hier experimentierten sie mit Naturfasern und Epoxidharz und fertigten Untersetzer aus Faserverbundkunststoff an. Das Institut für Chemische und Elektrochemische Verfahrenstechnik bot der Gruppe Einblicke in die Forschung zur Wasserelektrolyse und zu Batteriesystemen. Anhand eines Batteriebaukastens konnten die Teilnehmenden selbst nachvollziehen, wie verschiedene Batteriesysteme funktionieren. Darüber hinaus öffneten auch das Institut für Aufbereitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme sowie die Institute für Organische Chemie, Physikalische Chemie und Technische Chemie ihre Labore.

Für die Schülerinnen und Schüler war der ICCW jedoch nicht nur wegen des hohen Praxisanteils interessant. Die Veranstaltung bot auch viel Gelegenheit zum interkulturellen Austausch. Bei gemeinsamen Ausflügen zu Stätten des UNESCO-Weltkulturerbes Oberharzer Wasserwirtschaft oder zum Ottiliae-Schacht, einer Campus-Rallye durch Clausthal-Zellerfeld oder beim Mittagessen in der Mensa, lernten sich die Teilnehmenden gut kennen.

Die Highlights des diesjährigen Workshops

Zu den Highlights des Rahmenprogramms zählten ein Potluck, bei dem sie ein Abendessen mit Spezialitäten aus ihren Heimatländern kochten, und eine spektakuläre Show der Chemie AG an der Robert-Koch-Schule.

Ins Leben gerufen wurde der ICCW im Jahr 2015 von Axel Franke, Lehrbeauftragter der TU Clausthal und ehemaliger Lehrer an der Robert-Koch-Schule. Bereits zum siebten Mal organisierte er die Veranstaltung. Unterstützt wurde er dabei auch von der Stabsstelle für Presse, Kommunikation und Marketing der TU Clausthal.