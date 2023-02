„Veränderung kommt“: Kirchenkreis ringt um Zukunftsfähigkeit

Für die Kirchen sind es alarmierende Zahlen: 32.022 Menschen sind im Jahr 2021 aus der Landeskirche Hannover ausgetreten. Ein Trend, der sich überall zeigt, so auch im Harzer Land. „Kirche muss sich also verändern, um in der aktuellen Gesellschaft relevant zu bleiben“, heißt es daher in einer Mitteilung des Kirchenkreises.

Um Veränderungen auf den Weg zu bringen, hat die Landeskirche jetzt den sogenannten Zukunftsprozess ins Leben gerufen, bei dem unter www.Zukunftsprozess.de zunächst einmal Ideen gesammelt wurden. Laut einer ersten Bilanz ließ die Beteiligung an diesem Projekt jedoch bisher zu wünschen übrig, so teilt der Kirchenkreis mit. Viele Haupt- und Ehrenamtliche hätten ohnehin schon mehr als genug zu tun.

Daher wirbt der Kirche jetzt noch stärker dafür, die Ideenfindung und alles, was darauf aufbaut, in die Kirchenkreise zu tragen und dort Menschen zu motivieren. Für den Kirchenkreis Harzer Land ist Pastor i. R. Klaus-Wilhelm Depker der Koordinator für den Zukunftsprozess. „Die Veränderung kommt, wir können uns entscheiden, ob wir mitmachen“, sagt er und betont, dass er es für wichtig hält, dass Kirche mit der sich verändernden Welt Schritt hält. Den Ansatz der Landeskirche, möglichst viele Menschen mit ins Boot zu holen und vom Bischof bis zum kirchenkritischen Gemeindeglied jeden anzuhören, um danach Zukunft zu gestalten, findet er spannend und hält es für den richtigen Weg. Daher möchte er nun auf die einzelnen Regionen im Kirchenkreis zugehen und für ein Mitwirken werben.

Die Arbeitsphase dauert bis Februar 2024 an

Genau dafür sucht Depker derzeit noch Unterstützer, die ihm helfen, diesen Prozess vor Ort zu koordinieren. „Wir müssen grundlegend nachdenken, wie das zukünftige Pastoren- und Gemeindebild aussehen soll“, macht er deutlich und meint damit Umstände wie demografischen Wandel, Sparmaßnahmen und auch Pastorinnen- und Pastorenmangel, die für veränderte Zeiten sorgen. „Von meinem Kollegen Jens-Arne Edelmann habe ich gelernt, dass der Heilige Geist durch Widerstände wirkt“, erklärt er, warum er zuversichtlich ist, dass es gelingen kann. Wer sich einbringen wolle, sei willkommen. Die Arbeitsphase dauert voraussichtlich noch bis Februar 2024 an, so teilt der Kirchenkreis mit. „Und ganz ehrlich“, heißt es in der Mitteilung abschließend. „Im Kirchenkreis Harzer Land gibt es nicht zuletzt durch die Herausforderungen der Pandemie so viele Experimente und Ideen, die es wert sind, nicht wieder in der Versenkung zu verschwinden.“