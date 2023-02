Ein Jahr Ukraine-Krieg: Europaunion lädt zum Gespräch

Göttingen. Diskussion zum Umgang mit Autokraten und Diktatoren mit der Europaabgeordneten Viola von Cramon am 2. März in Göttingen.

Der Göttinger Kreisverband der überparteilichen Europa-Union lädt zu einem Europagespräch mit der Europaabgeordneten und Osteuropaexpertin Viola von Cramon am kommenden Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr, in die Galerie in der Alten Feuerwache in Göttingen ein. Aus Anlass des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine soll unter dem Motto „Ein Jahr Krieg in der Ukraine – über unseren Umgang mit Autokraten und Diktatoren“ diskutiert werden.

Am 24. Februar jährt sich der Beginn der völkerrechtswidrigen russischen Invasion in der Ukraine. „Seitdem führt Moskau vor den Augen der Weltöffentlichkeit einen Vernichtungskrieg gegen das Land und seine Bevölkerung“, heißt es in der Mitteilung der Europa-Union Göttingen.

US-Präsident Biden habe im Rahmen seiner Warschauer Grundsatzrede die Invasion mit Hitlers Überfall auf Polen 1939 verglichen und geäußert, die Freiheit gelte es gegen Wladimir Putins autokratischen Hunger zu verteidigen. Biden sagte: „Den Appetit von Autokraten kann man nicht stillen, man muss sich ihm entgegenstellen. Der Autokrat versteht nur ein Wort: Nein!“

Darüber will die Europa-Union am 2 März mit dem Gast Viola von Cramon auch mit Blick auf andere Autokraten und Diktatoren in der Welt nach einem Einführungsstatement der Referentin sprechen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Europa-Union Göttingen setzt sich für die europäischen Werte ein, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Solidarität. Zu der russischen Invasion erklärt ihr Kreisvorsitzender Harm Adam, Rechtsanwalt und Kreistagsabgeordneter aus Bovenden: „Russland hat unermessliches Leid und Zerstörung über die Ukraine gebracht und destabilisiert den ganzen Kontinent. Diese Aggression muss zurückgedrängt werden, weil wir sonst in Europa nicht mehr in Sicherheit werden leben können.“ Adam ergänzt: „Der 24. Februar 2023 ist auch der erste Jahrestag der Zeitenwende. Die Bürgerinnen und Bürger in Südniedersachsen verdienen Anerkennung und Respekt für die großartige Unterstützung, die sie den aus der Ukraine geflüchteten Familien, vor allem Frauen, Kindern und älteren Menschen gibt und gegeben hat.“ Adam betont: „Jede Hilfe für die angegriffene Ukraine verteidigt auch Europas Freiheit und Sicherheit. All das trägt konkret bei zum weiteren Ausbau unseres europäischen Hauses. Die Mitglieder der Europa-Union hoffen, dass der Krieg bald endet. Dies darf aber nicht auf Kosten der Integrität und der Souveränität der Ukraine geschehen“.