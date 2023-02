Online-Umfrage: Wer sind die Top-Ausbildungsbetriebe im Harz

Die Zeiten, in denen Lehr- nun wirklich keine Herrenjahre waren und schon der Kampf um den Ausbildungsplatz mit harten Bandagen und möglichst viel Vitamin B geführt wurden musste, sind längt vorbei: Wer heute lernen oder arbeiten kann und möchte, findet Stellen in den verschiedensten Branchen und ist bei Arbeitgeberinnen und -gebern gefragter denn je. Das hat Gründe. Denn der demografische Wandel führt dazu, dass dem Arbeitsmarkt schlichtweg Menschen fehlen. Ob in der Pflege, dem Gesundheitswesen, der Gastronomie, dem Handwerk oder sogar dem Journalismus – Der Nachwuchsmangel trifft alle Branchen aktuell hart. Besonders in ländlichen Regionen wie dem Altkreis Osterode bleiben immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt.

285 Ausbildungsplätze sind noch unbesetzt

285 Ausbildungsplätze waren zum Start ins neue Ausbildungsjahr im Spätsommer 2022 im Altkreis Osterode noch unbesetzt. Dabei gibt es sie, die Top-Ausbildungsbetriebe, die jungen Menschen spannende Berufsperspektiven und attraktive Zukunftschancen bieten. Für den gesamten Landkreis mit Göttingen als Universitätsstadt im Zentrum gilt das sowieso. Doch welche sind das? Welche sind die Top-Ausbildungsplätze in der Region? Um diese Frage zu beantworten rufen das Ausbildungs-Magazin Raketenstart.mag zusammen mit dem renommierten Berliner Marktforschungsinstitut Trendence zum ersten Ausbildungsranking für die Region 38 und den Südharz auf.

Ob in der Verwaltung, im Kfz-Gewerbe, in Handwerksbetrieben, der im Altkreis Osterode traditionell starken Industrie, im Tourismus-Bereich oder der Gastronomie – Der Südharz bietet jungen Menschen, die arbeiten wollen, viele attraktive Möglichkeiten. Auch im Gesundheitswesen, bei der Kirche und im Einzelhandel sind die Möglichkeiten für junge Arbeitskräfte vielfältig.

Orientierung für Schüler und Studenten bieten

Wer die attraktivsten Möglichkeiten bietet, diese Frage können am besten Schülerinnen und Schüler, Azubis, Studierende oder Professionals beantworten, die versuchen bei der Orientierung zu helfen.

Ausgangspunkt für die rund fünf Minuten dauernde Befragung sind die Unternehmen mit dem höchsten Umsatz und den meisten Mitarbeitenden in der Region – sie bleibt aber offen für neue Impulse und Ausbildungsbetriebe, die es zwar nicht bei den genannten Kriterien, dafür aber bei der Popularität auf die vorderen Plätze schaffen. Als Motivationshilfe werden unter den Teilnehmenden Preise verlost – zum Beispiel Gutscheine von Ikea, Rossmann und Rewe. Hier geht es zur Umfrage: https://bit.ly/40V2K5x.