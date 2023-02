Göttingen. Einsendeschluss für die besonder Aktion ist am Dienstag, 28. Februar. So können Interessierte noch mitmachen.

Göttingen Malwettbewerb begleitet Pottwal-Einzug in Göttingen

Das Skelett des Göttinger Pottwals ist aufwendig restauriert worden. Jetzt ist er ins „Forum Wissen“ in Göttingen zurückgekehrt. Aus diesem Anlass haben die Universität Göttingen und der Förderkreis des Forum Wissen einen Malwettbewerb ausgelobt. Alle sind eingeladen, künstlerisch tätig zu werden und selbst gestaltete Bilder zum Thema „Walheimat Göttingen“ einzureichen.

Was es mit dem Thema auf sich hat? So wie der Wal nach einer langen Reise in Göttingen seine neue „Walheimat“ fand, ist Göttingen auch für viele Menschen von woanders jetzt deren Wahlheimat. Das Thema kann völlig frei interpretiert werden, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Techniken sind frei wählbar

Jede Technik ist erlaubt, Formatbeschränkungen gibt es nicht. Einsendeschluss ist der 28. Februar. Eine Jury bestimmt aus vier Alterskategorien je drei Preisträgerbilder. Zu gewinnen gibt es Spielzeug und Bücher rund um das Thema Wal.

„Es sind bereits viele tolle Bilder eingegangen“, berichtet die Koordinatorin der Kampagne, Katrin Teichmann. Die Bandbreite reicht von Aquarell, Buntstift über Acryl bis zu Collagen, vom Kleinformat bis zur großen Leinwand.

Beiträge von Klein und Groß

Die bisher jüngste Teilnehmerin ist vier Jahre alt, aber auch einige erwachsene Hobbymalerinnen und -maler haben bereits Beiträge eingereicht, sogar ganze Schulklassen sind angemeldet.

Alle eingesendeten Bilder werden im Sonderausstellungsbereich des Forum Wissen der Öffentlichkeit präsentiert. Und wer möchte, kann sich mit dem eigenen Bild sogar für den Wal engagieren, indem sie oder er es für die Stille Auktion anlässlich der Einweihung des Wals als Schenkung zur Verfügung stellt.

Alle Informationen zum Wettbewerb sowie das Anmeldeformular sind unter www.alumnigoettingen.de/s/wal zu finden. Auch Spenden für den Wal sind unter diesem Link möglich.