Bernshäuser feiern karnevalistischen Gottesdienst

Wenn in einem Gottesdienst auch Piraten, Prinzessinnen, Hühner, Ewoks und sogar ein Swat-Team sitzen, dann deutet das darauf hin, dass etwas Besonderes vor sich geht: Außergewöhnlich war der ökumenische Familiengottesdienst in St. Peter und Paul in Bernshausen am vergangenen Sonntag allemal, denn es war ein Karnevalsgottesdienst, zu dem darum gebeten wurde, doch in Verkleidung zu kommen.

Jugenddiakon David Scherger nahm als Überraschungsgast als Clown „Jo Vanni“ an dem Gottesdienst teil. Und Jo Vanni hatte den Kindern etwas mitgebracht, um in der Kirche für noch mehr Partystimmung zu sorgen: viele bunte Luftschlangen und Luftballons, die auf große Begeisterung stießen. Ob er nicht auch noch Konfetti dabei habe, wurde er von den Kindern gefragt und wurde kurz ganz betreten. „Nee, da hätte ich wahrscheinlich Ärger bekommen und die ganze Kirche nachher alleine ausfegen dürfen.“

Musik und Jesus

Stattdessen aber hatte er noch ein Bild, eine Idee, etwas zum Nachdenken vorbereitet. Manchmal, so sagte er, fühle er sich nämlich wie ein schlaffer Ballon und zeigte, wie das dann aussieht. „Und wisst ihr, wer dafür sorgt, dass ich mich dann bald wieder prall und kräftig fühle?“ Viele Kinder wussten es, immerhin waren sie ja im Haus Gottes und da musste es wohl auch noch um mehr gehen als nur um Karneval. So ging es auch um Musik und Jesus. Der nämlich hatte auch gefeiert, zum Beispiel bei einer Hochzeit in Kana, wo er für die Erwachsenen sogar Wasser in Wein verwandelte. Daher wisse man, dass man auch mal unbeschwert feiern dürfe – weil Jesus alle behüte und die Menschen ab und zu sorgenfrei sein lasse, so Scherger.

Zum Feiern gehörte auch der Einmarsch des Spielmannszuges, der am Ende dann mit allen Kindern und Erwachsenen aus der Kirche aus und mit ihnen durch den Ort zog. „So passten an diesem Tag Kirche, Tradition und Dorfgemeinschaft ganz wunderbar zusammen und zeigten, dass der Glaube nicht nur bitterernst ist, sondern uns auch mit viel Freude erfüllen kann“, heißt es vonseiten der Kirche.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!